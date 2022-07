2. Bundesliga:Der Betzenberg meldet sich zurück

Durch ein Tor in der Nachspielzeit gewinnt der 1. FC Kaiserslautern den Zweitliga-Auftakt gegen Hannover 96. Die ambitionierten Niedersachen zeigen zu viele Schwächen, der Aufsteiger schwelgt in Glückseligkeit.

Von Christoph Ruf, Kaiserslautern

Über das Unglück von Auswechselspielern wird in der Fußballbranche ja generell viel zu wenig nachgedacht. Als Xylophonisten des Fußball-Business finden sie meist nur dann Erwähnung, wenn sie nach ihrer Einwechslung auch gleich ein Tor schießen. Wie traurig aber das Los derjenigen ist, die der Trainer das ganze Spiel über ignoriert, wurde nach der 1:2-Niederlage von Hannover 96 beim entfesselten 1. FC Kaiserslautern deutlich. Ein halbes Dutzend an Hannoveraner Ersatzpersonal war es, das unmittelbar nach dem Schlusspfiff auf den Rasen geschickt wurde, um noch mal "auszulaufen", also Muskeln geschmeidig und wohltemperiert zu halten, auf die der Trainer zuvor verzichten zu können glaubte. Gut unterhalten dürften die sich derweil gefühlt haben. Denn während die zuvor Beschäftigungslosen ihre Runden drehten, zelebrierte der Betzenberg alles, was ihn an guten Tagen zu einem der lautesten, wildesten und emotionalsten Stadien Europas macht.

Ein guter Tag war dieser Freitag aus Lauterer Sicht dabei natürlich ohne jede Frage. Nicht zuletzt, weil Verteidiger Kevin Kraus mit feinem Gespür für die Dramaturgie solcher Abende erst in der Nachspielzeit das 2:1 für den Aufsteiger schoss und damit das Startsignal für Feierlichkeiten gab, die an die heranreichten, die nach dem Sieg in den beiden Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden aufgeführt worden waren. "Wir haben das Herz auf den Platz getragen", sagte der eine Torschütze (Kraus). Und der andere, Mike Wunderlich, gab zu, dass er "auch mit einem Punkt zufrieden gewesen wäre". Den Sieg in letzter Sekunde habe man sich allerdings auch "hart erarbeitet."

Tatsächlich war der erste Lauterer Zweitligatreffer seit 2018, den eben Wunderlich beigesteuert hatte, das logische Produkt der von Trainer Dirk Schuster verordneten Spielweise: Von Beginn an stürzten sich die Gastgeber regelrecht in die Zweikämpfe, die sie mit grimmiger Entschlossenheit führten. So auch vor dem Führungstreffer, als Angreifer Terrence Boyd Hannovers indisponierten Verteidiger Julian Börner an der Eckfahne den Ball abluchste und sofort auf Wunderlich passte, der nur noch abzuschließen brauchte. Zusammen sind die beiden alten Herren im überaus routinierten Lauterer Kader 67 Jahre alt - am Freitag wirkten sie im Kontrast zum im ersten Durchgang kollektiv schläfrigen Hannoveraner Kader, als seien sie mitsamt den Kollegen gerade einem Jungbrunnen entstiegen.

Detailansicht öffnen Nach Jahren der Drittklassigkeit wieder zurück auf größerer Bühne - das Fritz-Walter-Stadion. (Foto: IMAGO/wolfstone-photo/IMAGO/Werner Schmitt)

Hannover, das in dieser Spielzeit mal wieder einen Anlauf Richtung Bundesliga nehmen will, spielte hingegen bis zum Seitenwechsel genau so, wie Hannover in den vergangenen Jahren eben viel zu oft gespielt hat. Nämlich behäbig von Kopf bis Fuß, vor allem für ein Team mit diesen individuellen Stärken. Da wurden aussichtsreiche Kontersituationen durch miserable erste Bälle zunichte gemacht, Seitenverlagerungen unbedrängt ins Aus gespielt und Gegenspieler erst dann attackiert, wenn sie dem eigenen Tor schon gefährlich nah gekommen waren.

Den Verdacht, dass Hannover 96 reformunfähig sein könnte, muss also auch Trainer Stefan Leitl erst noch zerstreuen. Der Mann hat ja in Fürth drei Jahre lang gute Arbeit geleistet und selbst in der vergangenen Saison, als seine Mannschaft chancenlos aus der ersten Liga abstieg, viel Lob bekommen. Nicht zuletzt dafür, dass man seinem individuell grausam unterlegenen Team immer Plan, Herz und oft sogar Freude am schönen Spiel attestieren konnte. In Hannover ist er nun der elfte Trainer in neun Jahren und hat einen Kader zur Hand, über den FCK-Sportdirektor Thomas Hengen zurecht sagte, dass "da auf der Bank Spieler sitzen, die bei jedem anderen Verein spielen würden." Das weiß auch Leitl, der in Hannover zeigen muss, dass er nicht nur aus wenig viel machen kann - sondern auch aus viel. Nach dem Spiel war er erstmal enttäuscht, "dass wir nicht zumindest den einen Punkt mitgenommen haben." Der zwischenzeitliche Ausgleich durch einen anderen Ex-Fürther, Havard Nielsen (80.), sei zuvor jedenfalls "längst überfällig" gewesen.

Tatsächlich lieferte immerhin die von Leitl angeführte zweite Halbzeit Hinweise, dass sich auch diese Ansammlung von Hochbegabten und Hochbezahlten taktisch und mental formen lassen kann. Da war Hannover tatsächlich phasenweise deutlich überlegen. Und musste dennoch kurz vor Abpfiff hinnehmen, dass Kraus den Betze noch ein letztes Mal zum Kochen brachte. Und da das mit dem Herunterkühlen nach einem Kochvorgang ja auch in der Physik eine Weile dauert, sangen dreieinhalb von vier Tribünenseiten nach dem Schlusspfiff eben noch ein Viertelstündchen weiter. Derweil drehte unten auf dem Rasen ein Häuflein Gästespieler weiter seine Runden, während im Kabinentrakt der Siegtorschütze einen Satz sagte, der eher eine Ohrfeige für die Hannoveraner Spieler war, die während des Spiels auf dem Platz gestanden hatten: "Was hätte ich auch anderes machen können? Ich war ja komplett frei."