Marlon Ritter war etwas schwerer als sonst zu verstehen, als er seiner Freude über den 3:2-Derbysieg beim Karlsruher SC Ausdruck verlieh. Während der Siegtorschütze des 1. FC Kaiserslautern sprach, drangen durchgehend die immer eindringlicher werdenden Aufforderungen des Stadionsprechers in die Katakomben, wonach die gewaltbereiten Fans beider Seiten doch zur Vernunft kommen sollten. Die waren zu diesem Zeitpunkt, lange nach Schlusspfiff, am Rand des Gästeblocks aufeinandergetroffen. Zur Raison kamen sie dort leider nicht. Am Ende gab es mehrere verletzte Ordner und Fans beider Seiten zu beklagen.

Ritter, der zu diesem Zeitpunkt nichts von den Ausschreitungen mitbekommen hatte, sprach von einem „Derby, wie wir es uns alle vorgestellt haben“, und meinte damit nicht zuletzt dessen Ende. Er selbst hatte in der dritten Minute der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer geschossen, den Assist konnte sich Karlsruhes Dzenis Burnic zuschreiben lassen. Der Bosnier, im Mannschaftskreis „Django“ gerufen, hatte es in der 93. Minute für eine gute Idee gehalten, in der eigenen Hälfte einen Hochrisikopass im Hochrisikospiel zu wagen. Wobei der wackere Burnic mildernde Umstände für sich reklamieren konnte, denn wenn Kaiserslauterns Ritter genüsslich feststellte, dass es alle Karlsruher waren, die „am Schluss eben einfach zu viel wollten“, hatte er ja recht.

Sein Team hatte hingegen die erste halbe Stunde dominiert, kurz nach der Pause lag es 2:0 vorn. Und da die Schüsse von Ivan Prtajin (11. Minute) und Naatan Skyttä (54.) von eigenen Leuten abgefälscht worden waren, fielen sie für KSC-Coach Christian Eichner unter die Kategorie „Kacktore“. Doch auch die zählen, weshalb es zehn Minuten nach dem Seitenwechsel recht leise wurde im Wildpark. Allerdings nur für ein paar Minuten, ehe sich das Publikum auf beiden Seiten lautstark meldete und die Derbystimmung fortsetzte.

Die hatte sich am Samstag schon lange vor dem Anpfiff aufgebaut: „Du kommst auf den Platz und wirst ausgepfiffen, das muss einen Extraschub geben“, meinte FCK-Kapitän Fabian Kunze. Und Karlsruhes Philipp Förster war sogar noch nach der Partie im Zweikampfmodus: „Der Gegner war sehr, sehr schwach. Die kommen dreimal vors Tor und schießen drei Tore.“ Das war zwar frech und mathematisch nicht korrekt, weil der FCK nicht drei, sondern vier Chancen für sich reklamieren konnte. Aber tatsächlich zeigte die spannende Begegnung auch die unterschiedlichen Wege auf, wie die beiden Teams den Aufstieg schaffen wollen, den die einen mehr (FCK) und die anderen deutlich weniger (KSC) offensichtlich als Saisonziel auserkoren haben.

Der FCK hat sich nun in der Spitzengruppe etabliert und könnte am kommenden Wochenende auf einem Aufstiegsplatz stehen

Der FCK, dessen Trainer Torsten Lieberknecht am Samstag „die Emotionalisierung in den Vordergrund gestellt“ hatte, kommt an guten Tagen mit einer solchen Leidenschaft auf den Platz, dass es schwer ist, gegen ihn zu bestehen. Hinzu kommt eine individuelle Qualität, die in der zweiten Liga allenfalls noch zwei andere Teams für sich beanspruchen können. Bestes Beispiel: Ivan Prtajin, der am Wochenende seinen achten Treffer im siebten Saisonspiel schoss. Der KSC hingegen tat auch am Samstag das, was er wirklich besser kann als die meisten Konkurrenten: Fußball spielen.

Angetrieben vom erstaunlichen Marvin Wanitzek, einem der wenigen Zweitligaakteure, die dort eindeutig überqualifiziert sind, zog das Team viele hübsche Kombinationen auf und hätte das Spiel vielleicht sogar gedreht, wenn es beim Abschluss auch nur annähernd so befähigt wäre wie im spielerischen Bereich. „Mich hat beeindruckt, dass die Mannschaft weiter versucht hat, Fußball zu spielen“, sagte Eichner. „Eines werde ich meiner Mannschaft nie vorwerfen: Wenn sie ein Spiel gewinnen will.“ Und da der FCK so verteidigte, wie man in einem solchen Spiel verteidigen muss, dürften alle Zuschauer einen angemessen erhöhten Puls gehabt haben.

Als Fabian Schleusener (58.) und Lilian Egloff (83.) den Ausgleich schafften, tauchte das Stadion endgültig in Dezibelregionen, die einige Menschen auf der Haupttribüne dazu brachten, sich die Ohren zuzuhalten. Nun hätte man es beim 2:2 belassen können, und neben den 33 000 Augenzeugen wären wohl auch die Trainerbänke nebst kickendem Personal nach dem Spiel mit sich und der Welt im Reinen gewesen. Doch da das vermaledeite Adrenalin eben nicht dafür bekannt ist, Menschen in emotionale Zustände zu versetzen, in denen sie ruhigen Kopfes ihre Steuererklärung angehen wollen, rannte der KSC weiter an, um das Spiel noch zu gewinnen. Bis Burnics Fehlpass dann tatsächlich für einen Sieger sorgte. Kaiserslautern schlug dank seiner wiedergefundenen Entschlossenheit gnadenlos zu.

Der FCK hat sich nun durch den Sieg in der Spitzengruppe etabliert und könnte am kommenden Wochenende, nach dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg und der Heimkehr von Miroslav Klose an den Betzenberg, schon auf einem Aufstiegsplatz stehen. Dort stünde der KSC, der in diesem Kalenderjahr überhaupt erst sein zweites Spiel verlor, vielleicht auch bald, wenn er in den letzten Spielminuten so verteidigen würde wie während der regulären Spielzeit: Gegen Kaiserslautern verlor man in der 93. Minute einen Punkt, am Spieltag zuvor, in Dresden, sogar zwei in der 91. Minute.