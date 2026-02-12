Nur einen Monat nach seinem Comeback beim FC Arsenal fällt Nationalspieler Kai Havertz erneut verletzungsbedingt aus. Der 26 Jahre alte DFB-Stürmer muss wegen einer muskulären Verletzung pausieren, berichtete The Athletic. Havertz fehlt dem Premier-League-Tabellenführer Arsenal demnach auch im brisanten Nord-London-Derby am 22. Februar gegen Tottenham – und womöglich noch länger. Havertz war erst am 11. Januar bei Arsenals 4:1-Sieg im FA-Cup in Portsmouth aus einer langwierigen Knieverletzung zurückgekehrt. Seither ging es stetig voran für den früheren Leverkusener. In vier der vergangenen fünf Partien stand Havertz in der Startelf von Coach Mikel Arteta.