Von Sven Haist, London

Kaum ein Spieler spaltet die Meinungen in Englands Fußball in dieser Saison mehr als Kai Havertz. Der Offensivallrounder des FC Arsenal polarisiert fast so sehr wie einst sein deutscher Landsmann Mesut Özil, der das Trikot der Londoner in mehr als 250 Pflichtspielen getragen hatte. Der ehemalige englische Nationalverteidiger Rio Ferdinand etwa sagt, dass er bei seinen Experteneinsätzen im Stadion die Fans immer frage, ob sie sich bei Havertz bereits entschuldigt hätten. "Sie müssen sorry sagen" - denn viele hätten den 24-Jährigen nach seinem 65 Millionen Pfund teuren Transfer vom FC Chelsea im Sommer infrage gestellt.