"Das Gespräch mit Oliver Kahn ist leider nicht so gut gelaufen"

Herbert Hainer, Präsident und Aufsichtsratschef des FC Bayern, erklärt seine Sicht der Dinge auf einer Pressekonferenz am Sonntag.

Von Felix Haselsteiner

"Zunächst einmal: Guten Morgen", sagte Herbert Hainer im Namen des neuen alten deutschen Meisters FC Bayern. Man merkte weder dem Präsidenten Hainer noch dem neuen Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen die etwas überraschend in der Nacht zu bewältigende Meisterfeier an, als sie um 11.30 Uhr die bestellte Bühne in der Allianz Arena betraten.