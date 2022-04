Der Bayern-Boss zweifelt im Fernsehen an einem Transfer des Norwegers und bekräftigt, dass die Münchner Lewandowski unbedingt halten wollen - auch mit anderen Etablierten sei man in "gutem Austausch".

Vorstandschef Oliver Kahn hält einen Transfer von Dortmunds Erling Haaland für den FC Bayern für finanziell nicht darstellbar. "Wir würden unserem Job nicht gerecht werden, wenn wir uns nicht mit einem jungen Stürmer beschäftigen würden", räumte Kahn am Sonntag im Sport1-"Doppelpass" zwar ein. Haaland sei auch "ein ganz exzellenter Stürmer, auch für die Zukunft ist das hochinteressanter Spieler."

Ein Paket aus Ablöse und Gehalt beim 21-jährigen Norweger sei aber "sehr, sehr weit weg von dem, was wir uns vorstellen", sagte Kahn. "Das sind finanzielle Dimensionen, die sind außerhalb unserer Vorstellung." Haaland wird vor allem mit einem Wechsel zu Manchester City um Trainer Pep Guardiola in Verbindung gebracht. Der norwegische Nationalspieler kann Dortmund dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro nach dieser Saison verlassen. Zudem dürften hohe Beraterzahlungen fällig werden.

Dortmunds Berater Matthias Sammer hatte vor gut einem Monat über Spekulationen zu einem möglichen Wechsel Haalands zu Manchester City und die finanziellen Dimensionen gesprochen. "Ich weiß, dass City hinterher ist. Und es ist bekannt", hatte Sammer gesagt. "Die Zahlen, da hatte ich ein Schleudertrauma, bin ohnmächtig geworden. Meine Frau hat mich wieder aufgerichtet. (...) Ich kann soweit nicht zählen." Haalands Vertrag beim BVB läuft eigentlich noch bis zum Sommer 2024.

Bei Thomas Müller ist Kahn sehr zuversichtlich

Gerade weil es bei Haaland schwierig ist, wünscht sich Kahn einen langfristigen Verbleib von Robert Lewandowski und hat auch eine rasche Einigung mit Thomas Müller angekündigt. "Wir wollen, dass er möglichst lange beim FC Bayern bleibt", sagte er über den Polen. Man sei bereits mit dem Weltfußballer im Austausch. Lewandowski befinde sich aber auch an einem Punkt seiner Karriere nach den jahrelangen Dauererfolgen mit dem FC Bayern, dass sich der Pole Gedanken mache, bemerkte Kahn.

Der Vertrag des 33 Jahre alten Stürmers läuft noch bis zum Sommer 2023. Zuletzt wurde über einen vorzeitigen Abschied zum FC Barcelona spekuliert. Kahn hatte aber einen Wechsel im Sommer ausgeschlossen. Ende Juni 2023 laufen außerdem die Verträge von Manuel Neuer (36), Serge Gnabry (26) und Müller (32) aus. Beim Ur-Bayern Müller ist Kahn nach eigener Aussage "sehr, sehr zuversichtlich, dass wir relativ kurzfristig auch schon was dazu sagen können".

Auch mit Neuer stehe der Verein "in sehr, sehr gutem Austausch", so Kahn. Gnabry sei selbst in einem "Prozess des Nachdenkens". Der Vereinsboss verwies vor dem Hintergrund von Vertragsgesprächen aber auch auf die finanziellen Einbußen während der Corona-Pandemie. "Wir haben zwei ganz, ganz schwierige Jahre hinter uns", räumte er ein.

Wegen der Morddrohungen gegen Trainer Julian Nagelsmann wollen die Bayern derweil mögliche Schritte prüfen. "Hier werden mittlerweile Grenzen weit überschritten", kritisierte der frühere Weltklassetorwart. "Was geht in Menschen vor, die aus der Anonymität heraus anderen Menschen Morddrohungen" schicken würden, wollte Kahn mit Blick auf die Sozialen Netzwerke wissen und kündigte an: "Wir werden uns jetzt auch mal Gedanken machen, ob man nicht einen Riegel vorschieben kann und muss."

Nagelsmann hatte davon berichtet, nach dem Champions-League-Aus mit dem FC Bayern 450 Morddrohungen bei Instagram erhalten zu haben. "Natürlich kann man das alles anzeigen, aber dann werde ich nicht mehr fertig", meinte der Bayern-Coach dazu. "Es ist unfassbar und überhaupt nicht zu tolerieren", sagte Münchens Vereinspräsident Herbert Hainer beim TV-Sender Bild über die Morddrohungen.