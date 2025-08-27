Mit Nnamdi Collins, Paul Nebel und Finn Dahmen, aber ohne die namhaften Offensivspieler Leroy Sané und Deniz Undav startet Julian Nagelsmann in die WM-Saison. Der Bundestrainer hat die drei Neulinge in sein 23 Spieler umfassendes Aufgebot für die ersten zwei Qualifikationsspiele der deutschen Fußball -Nationalmannschaft in der Slowakei und gegen Nordirland in der kommenden Woche berufen.

Zurück in der DFB-Elf sind nach ihren verletzungsbedingten Ausfällen bei der Final-Four-Endrunde der Nations League im Juni Vize-Kapitän Antonio Rüdiger von Real Madrid und der Stuttgarter Angelo Stiller. Wieder berücksichtigt wurden zudem Stillers Teamkollege Jamie Leweling und der Mainzer Nadiem Amiri.

In dem Frankfurter Collins, 21, und dem Mainzer Nebel, 22, belohnt Nagelsmann neben dem schon in der A-Elf erprobten Stuttgarter Nick Woltemade, 23, zwei Spieler der U21, die bei der EM im Sommer erst im Finale den Titelgewinn verpasste. Als dritter Torwart bekam der Augsburger Dahmen, 27, den Vorzug vor U21-Schlussmann Noah Atubolu, 23, vom SC Freiburg, der vorerst auf Abruf nominiert wurde.

Nagelsmann plant mit Kimmich auf der Sechser-Position und muss dafür einen anderen rechten Verteidiger finden

Nagelsmann muss in Stammtorwart Marc-André ter Stegen sowie Jamal Musiala, Kai Havertz und Nico Schlotterbeck vier verletzte Startelf-Spieler ersetzen. Neben Woltemade wurde auch Niclas Füllkrug als Stoßstürmer trotz zuletzt durchwachsener Auftritte bei West Ham United nominiert. Die Münchner Aleksandar Pavlovic (Gesichtsfraktur) und Tom Bischof (Blinddarm) wurden nach ihren Operationen noch nicht wieder berufen.

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich. Der Bundestrainer plant mit dem Bayern-Profi wieder auf der Sechser-Position und muss dafür einen anderen rechten Verteidiger finden. Collins ist wie auch BVB-Routinier Pascal Groß ein Kandidat.

Keinen Platz hielt Nagelsmann in der Offensive hingegen für Sané nach dessen Wechsel vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul sowie für den Stuttgarter Undav frei. Der sonst von Nagelsmann stets nominierte Offensivdribbler Sané hat sich mit seinem schwachen Nations-League-Auftritt und dem Wechsel vom FC Bayern München zu Galatasaray Istanbul aus dem direkten Blickfeld gespielt. Mit seinem neuen Verein ist Sané in der Türkei zwar Tabellenführer und hat zuletzt sein erstes Tor erzielt. Aber die Süper Lig ist nicht die Premier League: „Er spielt jetzt in einer Liga, die einen Tick schlechter ist als andere. Da muss er mehr auffallen. Ich brauche eine gewisse Quote“, sagte der Bundestrainer.

Die erste Partie auf dem Weg zur WM-Endrunde steht am Donnerstag, 4. September in Bratislava gegen die Slowakei an. Drei Tage später ist Nordirland in Köln der nächste Kontrahent. Komplettiert wird die Gruppe A von Luxemburg. Nur der Gruppensieger löst das direkte WM-Ticket. Die WM-Gruppenauslosung findet am 5. Dezember in Washington statt. Die Endrunde mit erstmals 48 Teams richten die USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 aus.

Das Aufgebot im Überblick:

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart).

Abwehr: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern München).

Mittelfeld: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Paul Nebel (FSV Mainz 05), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool).

Angriff: Niclas Füllkrug (West Ham United), Nick Woltemade (VfB Stuttgart)