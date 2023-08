Von Martin Schneider

Es lief die 67. Minute im Khalifa International Stadion im Westen von Doha, und wie sie so vor sich hin tickte, konnte die Minute noch nicht wissen, dass sie den deutschen Fußball noch lange beschäftigen würde. Eigentlich schien alles normal zu sein, die Klimaanlage pustete, Deutschland führte 1:0 gegen Japan und der Bundestrainer Hansi Flick bereitete seinen ersten WM-Wechsel vor. Leon Goretzka stand bereit, Ilkay Gündogan ging vom Feld, was überraschte, denn Gündogan war in einem zunehmend unsicher werdenden deutschen Spiel noch einer der sichersten. Goretzka kam, Japan schoss zwei Tore, Deutschland schied in der Vorrunde aus, und seitdem ist Krise.