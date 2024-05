Der DFB-Kader fürs Heimturnier:Nagelsmann horcht in den Maschinenraum

Nagelsmann horcht in den Maschinenraum

Von Javier Cáceres, Berlin

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist bei der Verkündung des Kaders für die Europameisterschaft neue, multimediale Wege gegangen, Bundestrainer Julian Nagelsmann tat es bei der Rekrutierung auch. Sein Weg führte ihn nicht nur zu Fußballexperten aus dem eigenen Trainerteam oder zu externen Beratern aus der Gilde der Profi-Coaches. Sondern auch zum Bodenpersonal des Verbandes, sprich: zu "den Köchen, den Physiotherapeuten", wie Nagelsmann am Donnerstag in Berlin verriet, also zu "Menschen, die jeden Tag viel mit den Spielern zu tun haben, aber jetzt nicht immer das rein Sportliche bewerten. Wie ist das Klima, wie ist das Miteinander?"