Lesezeit: 3 Min.

Saïd El Mala lief schon 20 Mal für deutsche U-Mannschaften auf, gegen Luxemburg oder die Slowakei könnte er zu seinem Debüt für die A-Nationalelf kommen.
Saïd El Mala lief schon 20 Mal für deutsche U-Mannschaften auf, gegen Luxemburg oder die Slowakei könnte er zu seinem Debüt für die A-Nationalelf kommen. (Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Imago)

Der Bundestrainer überrascht auch mit dem letzten Aufgebot des Jahres wieder. Der Kölner Saïd El Mala ist neu dabei, Leroy Sané kehrt zurück – und genauso unerwartet fehlen ein paar WM-Kandidaten.

Von Christof Kneer

Die Aktion unterlag einer hohen Geheimhaltungsstufe, jeder weitere Mitwisser hätte einer zu viel sein können. Also zog Jürgen Klinsmann es vor, lieber nicht zu viele Leute vorab zu informieren, und so war auch die verbandseigene PR-Abteilung überrascht, als sie mit kleinem Zeitvorsprung von dieser sensationellen Nominierung erfuhr. So klein war der Zeitvorsprung, dass es nicht mal reichte, um von dem geheimen Kandidaten ein gescheites Bild aufzutreiben. Während also alle anderen Mitglieder für den WM-Kader 2006 mit hübschen Filmchen präsentiert wurden, musste bei dem Überraschungsgast der Name genügen. „David Odonkor“ stand da nur, ohne Bild und ohne Kopf.

Saïd El Mala
:Der größte Coup in der jüngeren Geschichte des 1. FC Köln

Vor zwei Jahren war eine Profikarriere für Saïd El Mala, 19, nicht mehr als eine Wunschvorstellung. Nun verzückt er mit seinen Dribblings die Bundesliga – und Großklubs aus Europa melden Interesse an.

SZ PlusVon Philipp Selldorf

Lesen Sie mehr zum Thema

