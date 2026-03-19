Jetzt, da Julian Nagelsmann wieder einen vorletzten und daher auch richtungsweisenden Kader vor einem großen Turnier nominiert hat, lohnt sich ein kurzer Rückblick. Wie war das denn so letztes Mal, vor der Heim-EM? Die Antwort lautet: ziemlich spektakulär. Toni Kroos kehrt zurück! Der „Worker“ wird wichtig! Die Stuttgarter, die gerade so tollen Fußball spielen, und erstaunlich viele Menschen mit deutschem Pass in der Mannschaft haben, werden nominiert! Mats Hummels und Leon Goretzka sind raus! Es gibt Rollenprofile! Ganz schön viel auf einmal war das, und es vertrieb die notorisch schlechte Laune, die damals im Prinzip schon seit Jahren über der Nationalmannschaft lag. Nagelsmann kippte damals nicht das Fenster, er stellte auf Durchzug.