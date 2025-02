Von Benedikt Warmbrunn

Es liefen nur noch wenige Sekunden in dieser fünften Runde am Samstagabend, der schwersten Runde in der Karriere von Agit Kabayel, in der er einmal am Ringboden gewesen war, nach einem harten linken Haken seines Gegners Zhilei Zhang. Das war zur Mitte der Runde. Zhang hatte direkt danach noch ein paar schwere Hände geschlagen, Kabayel hatte sich vorübergehend durch den Kampf geschleppt. Doch nun, wenige Sekunden vor Ende der Runde, nahm er sich einen Moment Zeit. Kabayel guckte nach oben, ins Gesicht des sieben Zentimeter größeren Chinesen. Er sah einen Mann, der diese Runde gewinnen würde, und dem dennoch die Kräfte schwanden. Zhang hatte den Mund weit offen, schnappte nach Luft. Kabayel guckte wieder nach unten, schlug noch dreimal. Dreimal traf er.