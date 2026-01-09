Agit Kabayel ist 1,91 Meter groß, er ist mehr als hundert Kilogramm schwer, ein Berg von einem Mann. Wenn er sich breit macht, wird es schon schwer, auf dem Gehweg an ihm vorbeizugucken. An ihm vorbeizulaufen, wird dann fast unmöglich. Und doch hat Kabayel großen Gefallen daran gefunden, nicht als Hüne wahrgenommen zu werden, er sagt: „Ich bin es gewohnt, dass andere mich als klein sehen.“