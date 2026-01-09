Zum Hauptinhalt springen

Boxer Kabayel gegen KnybaDer Boxer, den die Besten fürchten

Lesezeit: 4 Min.

Agit Kabayel hat einiges vor im Ring: Am Samstag boxt er in Oberhausen gegen den Polen Damian Knyba um seine Chance auf einen größeren WM-Kampf.
Agit Kabayel hat einiges vor im Ring: Am Samstag boxt er in Oberhausen gegen den Polen Damian Knyba um seine Chance auf einen größeren WM-Kampf. (Foto: Richard Pelham/Getty Images)

Agit Kabayel gilt schon lange als einer der fähigsten Schwergewichtsboxer der Welt, die stärksten Kämpfer haben ihn daher lieber ignoriert. Am Samstag trifft er auf den Polen Damian Knyba – doch der Deutsche hat ein noch viel größeres Ziel.

Von Benedikt Warmbrunn

Agit Kabayel ist 1,91 Meter groß, er ist mehr als hundert Kilogramm schwer, ein Berg von einem Mann. Wenn er sich breit macht, wird es schon schwer, auf dem Gehweg an ihm vorbeizugucken. An ihm vorbeizulaufen, wird dann fast unmöglich. Und doch hat Kabayel großen Gefallen daran gefunden, nicht als Hüne wahrgenommen zu werden, er sagt: „Ich bin es gewohnt, dass andere mich als klein sehen.“

Zur SZ-Startseite

WM-Kampf von Boxer Agit Kabayel
:Alles begann mit einem Kampf auf der Kirmes

Agit Kabayel wurde oft belächelt, früher nannten sie ihn den „Dicken“. Nun kämpft er um die Interims-WM im Schwergewicht - und könnte dann auf Oleksandr Usyk treffen. Über einen Boxer aus Wattenscheid und seine unwahrscheinliche Karriere.

SZ PlusVon Benedikt Warmbrunn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite