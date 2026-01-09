Agit Kabayel ist 1,91 Meter groß, er ist mehr als hundert Kilogramm schwer, ein Berg von einem Mann. Wenn er sich breit macht, wird es schon schwer, auf dem Gehweg an ihm vorbeizugucken. An ihm vorbeizulaufen, wird dann fast unmöglich. Und doch hat Kabayel großen Gefallen daran gefunden, nicht als Hüne wahrgenommen zu werden, er sagt: „Ich bin es gewohnt, dass andere mich als klein sehen.“
Boxer Kabayel gegen Knyba: Der Boxer, den die Besten fürchten
Agit Kabayel gilt schon lange als einer der fähigsten Schwergewichtsboxer der Welt, die stärksten Kämpfer haben ihn daher lieber ignoriert. Am Samstag trifft er auf den Polen Damian Knyba – doch der Deutsche hat ein noch viel größeres Ziel.
WM-Kampf von Boxer Agit Kabayel: Alles begann mit einem Kampf auf der Kirmes
Agit Kabayel wurde oft belächelt, früher nannten sie ihn den „Dicken“. Nun kämpft er um die Interims-WM im Schwergewicht - und könnte dann auf Oleksandr Usyk treffen. Über einen Boxer aus Wattenscheid und seine unwahrscheinliche Karriere.
