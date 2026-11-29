Vielleicht hatte Nelson Hysa schon so ein Gefühl, dass das nicht mehr lange dauern dürfte. Vielleicht ahnte er, dass er chancenlos war gegen den Mann, dem er gegenüberstand im Ring. Vielleicht wollte er diesen womöglich letzten Moment genießen, in dem er noch einmal das Geschehen kontrollieren konnte. Also machte er ein paar Sekunden lang wieder das, was er in den drei Minuten zuvor am besten gemacht hatte. Er drückte und klammerte und legte sich auf seinen Gegner drauf. Es störte ihn auch nicht sonderlich, dass der Gong zum Ende der ersten Runde bereits geschlagen worden war.

Es war das erste Mal, dass Nelson Hysa an diesem Abend den Gong zum Rundenende gehört hatte. Es blieb auch das einzige Mal.

Nach zwei Minuten und zweiundvierzig Sekunden der zweiten Runde endete der Kampf auf gleich dreifache Weise. Der Trainer des 42 Jahre alten Albaners Hysa warf das Handtuch, als Zeichen der Aufgabe. Hätte er das Handtuch nicht geworfen, dann wäre der Ringrichter zur Stelle gewesen, der sich zwischen die beiden Kämpfer drängte, er wedelte dabei mit den Armen wild über seinem Kopf, um allen zu signalisieren, dass der Kampf nun vorbei war. Und dann war da noch Agit Kabayel. Der Mann, der zum ersten Mal einen Kampf um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht gewinnen wollte. Und der in genau diesem Moment alles machte, um dieses unwürdige Schauspiel zu beenden.

Hier fliegt das Handtuch aus Hysas Ecke, der Albaner wird erlöst. Martin Meissner/AP Photo

Hysa, der Herausforderer, hatte sich weggedreht, nicht zum ersten Mal. Zuvor hatte Kabayel sich das höflich-distanziert angeschaut. Dieses Mal nicht. Er schlug eine rechte Faust auf den ungeschützten Kiefer von Hysa. Er traf. Sofort setzte er mit einer linken Hand nach, hätte möglicherweise schweren Schaden anrichten können, innerhalb weniger Sekunden. Doch dann hatte sich ja bereits der wild wedelnde Ringrichter zwischen die beiden Boxer gedrängt.

Der Kampf, auf den der 34 Jahre alte Kabayel so lange hingearbeitet hatte, endete für ihn äußerst unbefriedigend. Kabayel wollte beweisen, dass er im Sommer zu Recht den Weltmeistertitel nach Version des Verbandes WBC verliehen bekommen hatte, dass er dieses Titels würdig war. Er wollte eine Ära starten, so hatte er es wenige Tage vor dem Kampf gesagt. Er wollte demonstrieren, dass er nun zu Recht in einer Reihe geführt wird mit dem größten Boxer, den Deutschland bislang hervorgebracht hat.

Kabayel traf seinen Gegner in der ersten Runde mit einem rechten Aufwärtshaken – das reichte schon

Zumindest in den Statistikbüchern ist das nun auch so hinterlegt: Die einzigen deutschen Schwergewichtsboxer, die einen WM-Kampf gewonnen haben, sind Max Schmeling (1930 und 1931 je einmal) und Agit Kabayel (2026). Doch Kabayel wusste selbst, dass er in Düsseldorf noch nicht den ganz großen Boxabend geliefert hatte. „Ich habe mich bereit gemacht für eine Schlacht“, sagte Kabayel im Dazn-Interview. „Er hat mir diesen Kampf nicht gegeben.“

Kabayel hat dadurch ein besonderes Kunststück vollbracht. Er ist Weltmeister geworden, indem ihm der Titel verliehen wurde, ohne dass ihm also ein Gegner gegenüberstand. Und am Samstag hat er zum ersten Mal seinen Titel verteidigt, ohne dass ihm dabei ein Gegner gegenüberstand, der diese Bezeichnung wirklich verdient hätte.

WM-Kampf von Boxer Agit Kabayel : Alles begann mit einem Kampf auf der Kirmes Agit Kabayel wurde oft belächelt, früher nannten sie ihn den „Dicken“. Nun kämpft er um die Interims-WM im Schwergewicht - und könnte dann auf Oleksandr Usyk treffen. Über einen Boxer aus Wattenscheid und seine unwahrscheinliche Karriere. SZ Plus Von Benedikt Warmbrunn ...

Nelson Hysa war zwar in Düsseldorf erschienen, er war in den Ring geklettert, er hatte sogar ein paar Mal geschlagen, darunter waren auch Treffer. Doch spätestens, nachdem sein erster Treffer nicht zu einem Knockout geführt hatte, wirkte Hysa nicht mehr wie ein Boxer, der daran glaubte, dass er diesen Kampf gewinnen könnte. Hysa habe ihn „volle Kanne getroffen“, sagte Kabayel, sein Gegner habe aber gemerkt, dass er mit diesen Schlägen bei ihm „keine Wirkung“ hinterlassen habe. Danach habe Hysa nur noch „so wenig damage wie möglich“ mitnehmen wollen, so wenig Schaden wie möglich.

Selbst in den wenigen Angriffsversuchen des Herausforderers war die Sorge zu erkennen, dass ihn Kabayel gleich treffen könnte. Hysa schlug zwei, drei Hände, dann warf er sich auf den Titelverteidiger, drückte mit seinen Armen dessen Arme an den Körper, schob ihn vor sich her, ließ ein paar weitere Sekunden verstreichen. Kabayel traf seinen Gegner in der ersten Runde mit einem rechten Haken, mit einem rechten Aufwärtshaken. Das reichte schon. Zum Ende der ersten Runde schnaufte Hysa durch einen weit geöffneten Mund.

Wir bereiten uns so hart vor. Dann will ich es auch genießen. Weltmeister Agit Kabayel hätte gerne länger geboxt

In der zweiten Runde startete Hysa wieder mit einem verzweifelten Schwinger, wieder knockte er Kabayel nicht aus. Stattdessen lief er nun weg, signalisierte, dass er Schmerzen habe, in der Schulter, im Ellenbogen, in der Hand, wo genau, das war im ersten Moment nicht ganz deutlich. Und es war auch nicht ganz deutlich, ob Hysa wirklich Schmerzen hatte oder ob er nur Schmerzen vortäuschte. Immer wieder lief er in seine Ecke, drehte Kabayel den Rücken zu, missachtete also die wichtigste Regel im Boxen: Protect yourself at all times, schütze dich jederzeit.

Nach nicht einmal sechs Minuten dieses WM-Kampfes hatten alle davon genug gesehen. Die Betreuer in der Ecke von Hysa. Der Ringrichter. Und Agit Kabayel. Seine Enttäuschung verbarg der Champion später nicht: „Wir bereiten uns so hart vor. Dann will ich es auch genießen.“

Um einen ähnlich frustrierenden Abend zu vermeiden, sagte Kabayel, wolle er jetzt nicht mehr gegen irgendeinen Gegner antreten. Er wolle nun gegen einen anderen Weltmeister kämpfen. Zum Beispiel gegen den Briten Daniel Dubois, den Weltmeister nach Version des Verbandes IBF. Dubois muss allerdings erst einmal Ende Januar gegen den Neuseeländer Joseph Parker gewinnen. Seine Mutter, erzählte Kabayel dann noch, habe zu Hause eine Box nur für seine Weltmeistergürtel bauen lassen. Drei andere Gürtel fehlen ihm noch, dann hätte er alle wichtigen WM-Titel gewonnen, und drei Plätze, sagte Kabayel, seien in der Box bei seiner Mutter auch noch frei.