Von Javier Cáceres, Berlin

Es scheint in der Welt des Fußballs doch so etwas wie eine vererbbare DNA zu geben, zumindest im Fall der niederländischen Familie Kluivert. 1995 holte Ajax Amsterdam unter Louis van Gaal letztmals die Champions League, und das einzige Tor im Finale gegen den AC Mailand erzielte: Patrick Kluivert, damals 18. Der Vater wie die Mutter waren einst Stürmer; nun erfreuen sie sich seit einigen Jahren daran, dass ihr Sohn Justin ebenfalls Stürmertalent entwickelt hat - und fortan bei RB Leipzig spielen wird. Der Tabellenführer der Bundesliga bestätigte am Montag, dass Justin Kluivert für eine Saison von AS Rom ausgeliehen werde. Die Leihgebühr beträgt eine Million Euro. Danach könne eine an Einsatzzeiten gekoppelte, bindende Kaufoption von mehr als 20 Millionen Euro fällig werden, hieß es in Rom.

Die Physiognomie des kleinen Kluivert erinnert massiv an den Vater; physisch sind die Unterschiede indes markant. Während der Vater auf eine Körpergröße von 1,88 Meter kam, steht Justin Kluivert bei 1,78. Auf dem Platz bekleiden sie unterschiedliche Positionen. Der spätere Barça-Profi Patrick Kluivert war Mittelstürmer, Justin spielt bevorzugt auf dem Flügel. Doch es gibt auch Gemeinsamkeiten.

Justin Kluivert eroberte, wie sein Vater, früh die Schlagzeilen. Sein Debüt feierte er als 17-Jähriger bei Ajax Amsterdam; als er sein erstes Tor erzielte, war er noch nicht volljährig. Nach zwölf Treffern in 44 Partien der niederländischen Eredivisie wechselte er nach Rom, für eine Ablöse von 17,5 Millionen Euro und eine Gewinnbeteiligung bei Weiterverkauf.

Seine Schnelligkeit beeindruckte

Am Anfang spielte Kluivert bei der Roma mit der Rückennummer 34, als Hommage an seinen Freund Abdelhak Nouri, der 2017 bei einem Ajax-Testspiel gegen Werder Bremen einen Herzstillstand erlitt und bleibende Schäden davontrug. Vergangenes Jahr wollte er die "11", es wurde die "99". Doch der Neubeginn, den die Zahl markieren sollte, blieb aus. Am Ende kam Justin Kluivert bei der Roma in 51 Partien auf fünf Tore. Seine Schnelligkeit beeindruckte, sein Talent oft auch, jedoch fehlte Beständigkeit.

Seit Trainer Paulo Fonseca das System von 4-2-3-1 auf 3-4-2-1 umstellte, wurde er weniger gebraucht. Und in Rom erinnern sie sich wieder häufiger an die Geschichte, der Papa habe ihm einst geraten, sich vor einem Wechsel in die Serie A erst einmal bei Ajax zu bewähren. Nun also Leipzig, wo er Ademola Lookman ersetzt; der englische Angreifer wurde kurzfristig noch an den FC Fulham verliehen.

Apropos DNA: Justins Bruder Ruben, 19, spielt als Verteidiger beim FC Utrecht, Bruder Quincy, 23, war Verteidiger und ist aktuell vereinslos. Als größtes Talent gilt freilich Shane Patrick Kluivert, der in der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona gelandet ist, die Vater Patrick praktischerweise leitet. Auf Baby-Shane muss aber gewartet werden: Er ist erst 13.