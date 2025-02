Handball:Rhein-Neckar Löwen verpflichten Knorr-Nachfolger

Die Rhein-Neckar Löwen rüsten sich für den nahenden Abschied von Handball -Nationalspieler Juri Knorr und verpflichten Mathias Larson. Der 23 Jahre alte dänische Spielmacher wechselt zur neuen Saison vom norwegischen Topclub Elverum Håndball in die Bundesliga.

„Mathias bringt etwas mit, das wir so noch nicht in der Mannschaft haben“, sagte der Sportliche Leiter Uwe Gensheimer in einer Vereinsmitteilung. „Er wird unser Spiel beleben mit seinem Tempo speziell im Umschaltspiel, mit seinem starken Eins-gegen-eins und seiner guten technischen Grundausbildung.“ Larson ist Topscorer seiner Mannschaft. Beim erneuten WM-Titelgewinn der Dänen Anfang Februar war er jedoch nicht dabei. Knorr wechselt im Sommer zum dänischen Spitzenclub Aalborg.