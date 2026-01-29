Er hat es wieder getan. Alfred Gislason drückte tatsächlich auf den Buzzer, doch dieses Mal lächelte er. Bei der Niederlage gegen Serbien war ihm noch ein übler Fehler unterlaufen, als er eine Auszeit nahm und damit einen Treffer von Juri Knorr verhinderte. Am Mittwochabend aber im entscheidenden Spiel gegen die Franzosen um den Halbfinaleinzug verhinderte er mit seiner Aktion einen Ballverlust, denn der Pass von Nils Lichtlein zu Johannes Golla an den Kreis landete im Aus. Eine enorm wichtige Unterbrechung, das deutsche Team hatte in dieser Phase Probleme im Angriff, neun Minuten waren noch zu spielen, der Europameister war nach einem zwischenzeitlichen Rückstand von vier Toren auf 28:30 herangekommen.
Juri Knorr bei der Handball-EM„Ich kam mir fast verarscht vor“
Nach Tagen des Haderns und Zweifelns meldet sich Juri Knorr beim 38:34 gegen Frankreich zurück – und zeigt eine seiner besten Leistungen im Nationaltrikot. Doch im Halbfinale wartet der nächste große Gegner.
Von Ralf Tögel, Herning
