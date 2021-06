Die U19-Juniorenfußballer der SpVgg Unterhaching sind in die Bundesliga Süd/Südwest aufgestiegen. Nach einem 2:0-Hinspielerfolg gewannen die Hachinger auch das Relegationsrückspiel beim 1. FC Schweinfurt 05 mit 2:1. Kapitän Leonard Grob brachte den SpVgg-Nachwuchs in Führung (35.), in der 47. Minute glich Edin Hyseni per Elfmeter für die Unterfranken aus, ehe kurz vor dem Ende Timon Obermeier für die Rot-Blauen - ebenfalls per Strafstoß - alles klar machte. Trainer Sandro Wagner räumt nach den Aufstiegsspielen seinen Posten wieder und übernimmt nun die Regionalligamänner der SpVgg. "Wenn man beide Spiele zusammennimmt, sind wir verdient aufgestiegen", sagte Präsident Manfred Schwabl nach der Partie, "für unser Nachwuchsleistungszentrum ist das nach dem Abstieg der ersten Mannschaft ein Meilenstein."