Seit diesem Jahr weiß die Sprinterin Julien Alfred aus Saint Lucia, dass sie tatsächlich diese internationale Sportgröße geworden ist, die sich den Blicken nicht mehr entziehen kann. Die vergangene Saison endete für sie mit befreienden Momenten der Freude bei Olympia in Paris: Gold über 100 Meter, Silber über 200 Meter. Daheim in Castries verabschiedete das Nationalparlament das Julien-Alfred-Day-Gesetz, das den 27. September 2024 zum gesetzlichen Feiertag machte. Der Premierminister empfing sie. Drei Tage lang feierten ihre Landsleute den ersten Olympiasieg des kleinen Karibikstaates.

Dann ging die Arbeit auf der Bahn wieder los. Die Aufgabe war für Julien Alfred dieselbe wie 2024, aber das Interesse war anders. Man redete über sie, wenn sie startete. Man redete erst recht über sie, wenn sie nicht startete. Und vor der WM in Tokio hing über ihr die Frage, ob sie auf der großen Bühne damit umgehen könne, jetzt nicht mehr nur die begabte Außenseiterin zu sein, sondern die Favoritin.

Die Antwort hat Julien Alfred am Sonntagabend gegeben mit einem dritten Platz in 10,84 Sekunden hinter der neuen Weltmeisterin Melissa Jefferson-Wooden aus den USA (10,61) und der Jamaikanerin Tina Clayton (10,76). Eine echte Niederlage war das nicht für die Olympiasiegerin, weil sie ja immerhin Bronze erreichte. Aber auch ein Rennen, das zeigte: Den Platz ganz vorn zu behaupten, ist schwierig.

Julien Alfred ist 24, im besten Sprint-Alter also. Sie hat einen Werdegang mit Schmerz, viel Arbeit und Jugenderfolgen hinter sich. Ihr Vater starb, als sie zwölf war. Ihre geliebte Heimatinsel verließ sie mit 14, um in Jamaika auf die Oberschule zu gehen. Danach bekam sie ein Leichtathletik-Stipendium von der University of Texas in Austin, wo Coach Edrick Floréal nicht nur ihre Sprinttechnik veredelte, sondern ihr auch den richtigen Umgang mit Niederlagen beibrachte. Und heute hat die Sportwelt also diese sehr muskulöse, sehr konzentrierte Athletin aus einer unterschätzten Ecke der Welt vor sich, die den Frauensprint über die nächsten Jahre mitprägen dürfte, wenn nicht Verletzungen oder positive Dopingtests dazwischenkommen.

Saint Lucia hatte noch nie eine derart viel beachtete Vertreterin wie Julien Alfred

Julien Alfred gehört wie die 21-jährige WM-Zweite Clayton zu den Nachfolgerinnen jener Garde pfeilschneller Karibik-Frauen, die einst die amerikanische Sprint-Macht brachen. Von der zehnmaligen Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika zum Beispiel, die in Tokio mit 38 ihr letztes Einzelturnier bestritt und im Finale in 11,03 Sekunden Sechste wurde. Gleichzeitig steht Julien Alfred für die Vielfalt des olympischen Kernsports. Kleine Länder können hier zu Weltmächten aufsteigen. Auch Saint Lucia – dank Julien Alfred.

617 Quadratkilometer Fläche hat das Land nur, knapp 180 000 Menschen. Julien Alfred hat diese Zahlen im Kopf. Ihre Herkunft ist ihr wichtig. Und sie kennt den Wert ihrer Geschichte. In einem Interview für den Verband World Athletics hat sie zuletzt darüber gesprochen. Ihre Botschaft: „Du musst dich anderen gegenüber nicht minderwertig oder klein fühlen, egal, woher sie kommen.“

Saint Lucia wiederum hatte noch nie eine derart viel beachtete Vertreterin wie Julien Alfred. Ob dieser Umstand auf Dauer mehr Kraftquelle oder mehr Belastung für sie wird, kann Julien Alfred noch nicht wissen. Vorerst herrscht Julien-Alfred-Begeisterung in Saint Lucia. „Vor allem, wenn ich zum Flughafen gehe, sehe ich da überall mein Gesicht“, sagt sie. Und dass sie daheim konkurrenzlos ist, kann ein Vorteil sein gegenüber den Gegnerinnen aus Jamaika und den USA, die sich jedes Mal in nervenaufreibenden National-Trials für den Saisonhöhepunkt qualifizieren müssen.

Allerdings hat Julien Alfred ihre Landsleute auch noch nie wirklich enttäuscht. Wer weiß, wie nahe ihr das geht, wenn sie die Erwartungen ihres kleinen Landes mal nicht erfüllen kann. Vielleicht ist schon dieser dritte Platz von Tokio ein Test für sie. Julien Alfred ist eine sensible Person.

Ihren vierten Platz bei der WM in Budapest 2023 konnte sie schlecht verkraften. Coach Floréal, „mein Rückgrat und mein Fels“, habe damals ihre Tränen trocknen müssen, hat sie dem Fachportal FloTrack erzählt. Und ihr 60-Meter-Sieg bei der Hallen-WM in Glasgow 2024 schürte ihre Furcht vor der Verantwortung. Es war der erste WM-Titel für Saint Lucia. Als sie dorthin zurückkehrte, sah sie, wie viel ihre Leistung den Menschen dort bedeutete: „Das hat mir Angst gemacht.“

In Tokio wirkte Julien Alfred zunächst souverän und ruhig. Vor der WM hatte sie eine gute erste Saison nach dem Olympiasieg gehabt mit vier Siegen in fünf Rennen. Aber als sie im Finale den Druck der anderen spürte, konnte sie doch nicht mehr so befreit rennen. Bronze war kein schlechter Lohn. Aber nicht ganz das, was sie als Olympiasiegerin gewinnen wollte.