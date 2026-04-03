Neulich hat ein Reporter eine Frage gestellt, die er wie ein Schlingseil vor den Füßen von Vincent Kompany platzierte. Um ihr auszuweichen, hätte der Trainer des FC Bayern im Grunde der Fährtenleser Old Surehand sein müssen. Die Episode ist relevant: Denn den Strick, den der Reporter auslegte, hatte ihm Julian Nagelsmann geliefert.