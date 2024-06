Am Mittwoch war der Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert zu Gast bei den deutschen Fußballern im Trainingslager in Herzogenaurach. Der 65 Jahre alte Kanadier, der die deutschen Basketballer letztes Jahr sensationell zu Weltmeistern gemacht hat, sollte die Fußballer begeistern und mitreißen. Dem Bundestrainer Julian Nagelsmann ist von Herberts Besuch ein Satz in Erinnerung geblieben, den er am Donnerstagabend in der Pressekonferenz vor dem finalen EM-Testspiel an diesem Freitag gegen Griechenland (20.45 Uhr, RTL) in Mönchengladbach zitierte: „Nothing ist fixed in stone“ – nichts ist in Stein gemeißelt.

„Ich wusste gar nicht, dass man das im Englischen auch so sagt“, witzelte Nagelsmann, aber er ahnt, dass man so einen Satz immer mal ganz gut gebrauchen kann. Nicht in Stein gemeißelt ist zum Beispiel in seiner Mannschaft die Besetzung der Mittelstürmerposition – im deutschen Fußball bekanntlich eine sakrale Rolle. Unter den etwas mehr als 80 Millionen Bundestrainerinnen und -trainern in Deutschland dürfte kontrovers diskutiert werden, ob nun etwa Kai Havertz vom FC Arsenal oder Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund derzeit der bessere Neuner ist. Für Nagelsmann ist es eine Woche vor Beginn der Heim-EM: Havertz. „Wenn Kai performt, dann hat er ein bisschen die Nase vorn“, sagte Nagelsmann, lobte aber explizit auch die Fähigkeiten von Füllkrug. „Mit Fülle haben wir eine zusätzliche Option, einen Kopfballspieler einzuwechseln.“

Die Elf, die an diesem Freitag die nicht qualifizierten Griechen trifft, scheint weitgehend in Stein gemeißelt zu sein, es könnte folglich jene Formation sein, in der Manuel Neuer im Tor hinter einer Viererkette aus Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und Maximilian Mittelstädt steht und in der Robert Andrich und Toni Kroos die vier Offensiven Florian Wirtz, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala und Kai Havertz absichern. Als Einwechselspieler wieder fit ist Leroy Sané, der nach drei Länderspielen Sperre und einer Schambeinentzündung Praxiserfahrung sammeln soll.

Ist Maximilian Beier der Streichkandidat? Robin Koch? Ein anderer?

So gut wie in Stein gemeißelt war bereits am Donnerstag die Entscheidung darüber, welcher der 27 Nationalspieler den EM-Kader noch verlassen muss, weil nur 26 Spieler zum Aufgebot gehören dürfen. Nagelsmann verriet, dass er diese Entscheidung, die er bis Freitagabend offiziell fällen muss, bereits getroffen habe, dass er sie vor dem Ende des Griechenland-Spiels aber noch nicht verkünden mag, weil sich womöglich noch ein Spieler verletzten könnte und der im Grunde schon Hinauskomplimentierte dann plötzlich wieder dabei wäre. Das Spiel selbst sei „nicht der Indikator für diese Entscheidung“, so Nagelsmann.

Als Kandidaten für die Streichung werden spekulativ der Angreifer Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim und der Innenverteidiger Robin Koch von Eintracht Frankfurt gehandelt. In Stein gemeißelt ist aber auch das nicht.