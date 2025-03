Einige der weltbesten Nummern 10 im Fußball waren: Diego Maradona, Pelé, Lionel Messi, Zinédine Zidane und Michel Platini. Einige der besten Nummern 10 in der Geschichte von Borussia Dortmund waren: Andreas Möller, Tomas Rosicky, Mario Götze, Aki Schmidt und Timo Konietzka. Im vergangenen Sommer hat beim BVB Julian Brandt die 10 bekommen. „Diese Nummer hat etwas Mystisches“, hat er damals gesagt. Die Aura dieser Zahl wird immer weiter inspiriert von all den Legenden des Fußballs, die die 10 getragen haben.

Das Wort mystisch ist aber auch ein Synonym für: geheimnisvoll, rätselhaft, unergründlich. Brandt hat im vergangenen Sommer vermutlich nicht geahnt, dass man vor allem diese Begriffe mit dem BVB in der Saison 2024/25 verbinden würde – und genauso mit der neuen Nummer 10. Wenn die rätselhaft wankelmütigen und immer wieder unergründlich enttäuschenden Dortmunder nun an diesem Mittwoch (18.45 Uhr, Dazn) – nach einem dünnen 1:1 im Hinspiel – zum Achtelfinalrückspiel der Champions League beim OSC Lille antreten, dann ist der Einzug ins Viertelfinale nahezu die letzte Chance, eine eigentlich bereits missratene Saison noch halbwegs zu retten. Und die Krise des BVB wird von vielen Beobachtern allzu oft an Julian Brandt festgemacht.

Es ist kein seltenes Phänomen, dass einem Einzigen so ziemlich alle Schuld aufgebürdet wird. Dass häufig Brandt an den Pranger gestellt wird, liegt wohl daran, dass er in der zentralen Position des Spielgestalters (Nummer 10!) agiert, dass er mit 28 Jahren einer den erfahrensten und in seiner sechsten Spielzeit beim BVB der aktuell dienstälteste Borusse ist. Deshalb wird von ihm erwartet, dass er vorangeht, wenn es nicht läuft. Aber das ist ihm in dieser so schwierigen Saison meistens nicht gelungen.

Kurz nachdem Niko Kovac neulich seinen Job als BVB-Trainer angetreten hatte, sagte er über Brandts Fähigkeiten als Spielmacher: „Neben Wirtz und Musiala gehört unser Jule irgendwo auch in diese Range.“ Aber da hat Kovac vor allem über Brandts Potenzial gesprochen. Dieses Potenzial ist schon länger nicht mehr abgerufen worden. Nach dem 1:1 gegen Lille sagte Kovac: „Julian hat etwas unglücklich agiert.“ Und beim jüngsten 0:1 in der Liga gegen Augsburg am Samstag wurde Brandt vom heimischen Publikum immer wieder ausgepfiffen, wenn ihm eine Aktion misslang. In so einer Spirale wird dann alles immer noch schlimmer.

Was der Sportchef Kehl zur Zeit zur Zukunft von Brandt beim BVB sagt, klingt nicht mehr hoffnungsfroh

Wer jetzt eins und eins zusammenzählt, könnte zu dem Ergebnis kommen, dass Brandt seine letzte Saison für Dortmund absolviert. Dabei läuft sein Vertrag noch bis 2026, und es war offenbar bereits über eine Verlängerung nachgedacht worden. Brandt galt als ein Schlüsselspieler, der den BVB in die Zukunft führen könnte, doch die vergangenen Wochen haben Zweifel daran genährt. Am Samstag wurde Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky gefragt, ob Brandt auch über die Saison hinaus beim BVB eine relevante Rolle spielen solle – er antwortete: „Das kann man in der aktuellen Situation nicht richtig sagen. Wir haben natürlich Vertrag, aber wir befinden uns in einer schwierigen Situation.“ Das klang gar nicht gut.

Der gebürtige Bremer Brandt, als Jugendlicher ausgebildet beim VfL Wolfsburg und mit 18 Jahren zu Bayer Leverkusen gewechselt, galt als einer der hoffnungsvollsten deutschen Mittelfeldspieler, als er 2019 mit 23 Jahren nach Dortmund kam. Schon während seiner fünf Jahre in Leverkusen hatte er den Durchbruch zu einem konstanten Leistungsträger auf internationalem Niveau nie so recht geschafft, mancher dachte, sein Wechsel zum BVB könnte sich daher als Befreiungsschlag entpuppen. Aber auch dort blieb Brandt meist nur ein Versprechen auf die Zukunft. Anfang Mai wird er 29 Jahre alt. Kürzlich sagte der Sky-Experte Lothar Matthäus, 63, eine der bedeutendsten Nummern 10 der deutschen Fußballhistorie: „Julian ist ein Talent geblieben.“

Als Brandt wirklich noch ein Talent war, hatte er für sämtliche deutschen Junioren-Nationalmannschaften gespielt. 2014 wurde er, unter anderem mit Joshua Kimmich und Davie Selke, U19-Europameister. Als er 2017 auch mit der U21 in Krakau hätte Europameister werden können, gewann er stattdessen mit Joachim Löws A-Nationalmannschaft in Russland den Confed Cup. Im Mai 2016 hatte Brandt im A-Team mit 20 Jahren sein Debüt gefeiert, inzwischen steht er bei 48 Länderspieleinsätzen.

Bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 gehörte Brandt zwar zum DFB-Kader, in Russland stand er aber insgesamt lediglich 19 Minuten auf dem Platz, in Katar dann keine einzige. Für die Europameisterschaften 2021 und 2024 wurde er nicht nominiert. Nach fast einem Jahr ohne jegliche Nominierung durfte er am 19. November 2024 beim 1:1 in Ungarn mal wieder mitspielen, sogar in der Startelf. Seine Nominierung für das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien in der kommenden Woche erscheint in der gegenwärtigen Verfassung allerdings nicht sehr wahrscheinlich.

An diesem Mittwoch in Lille erhält Brandt noch mal die Chance, sich vor einem größeren internationalen Publikum ein wenig zu rehabilitieren. Gegen Augsburg war ihm am Wochenende sogar ein Tor gelungen – allerdings hauchdünn aus dem Abseits. Das war Pech, konnte allerdings nicht übertünchen, dass ihm die Verunsicherung derzeit in fast jeder Aktion anzusehen ist. Bälle verspringen, Flanken landen auf der Tribüne, Torschüsse im Fangnetz. „Er spürt die Verantwortung“, sagt der Sportchef Kehl. Die Nummer 10, so scheint es, belastet Julian Brandt nur noch mehr.