Interview von Celine Chorus, München

Auf dem Eis ist Julia Zorn immer vorangegangen. 14 Jahre lang hat die in Gräfelfing im Landkreis München geborene Stürmerin für Deutschland Eishockey gespielt, sieben Jahre führte sie die Nationalmannschaft als Kapitänin an. Sie war in dieser Zeit nie um ein offenes Wort verlegen. Nun ist Zorn, 32, nach 244 Länderspielen aus dem DEB-Team zurückgetreten. Die Angreiferin, die einst als Torhüterin begann und mit dem ESC Planegg acht Mal deutsche Meisterin wurde, wollte selbst bestimmen, wann für sie Schluss ist. Ein Gespräch über Höhen und Tiefen - und darüber, wie sich mehr Mädchen für Eishockey begeistern lassen.

SZ: Frau Zorn, zu Ihren sportlichen Highlights gehören die Olympischen Spiele 2014 und der Einzug ins WM-Halbfinale 2017. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Julia Zorn: Mit Olympia ist der Lebenstraum schlechthin in Erfüllung gegangen. Von diesen Erinnerungen zehrt man, das bedeutet mir sehr viel. Zu dem WM-Spiel um Bronze (0:8 gegen Finnland; Anm. d. Red.) muss man sagen, dass wir im Februar die Qualifikation für Pyeongchang 2018 verpasst hatten, als Aufsteiger zur WM angereist sind und wussten, dass es für uns kein leichtes Pflaster werden würde. Wir hätten uns selbst nicht erträumt, dass es so ausgehen würde. Es ist natürlich schade, dass es nicht mit einer Medaille geklappt hat, aber dafür waren wir in dem Moment einfach zu weit entfernt.

Nagt es an Ihnen, dass es nicht für einen Titel mit der Nationalmannschaft gereicht hat?

Wenn man 14 Jahre seines Lebens dafür investiert, braucht man nicht darum herumreden, dass eine Medaille natürlich die Krönung gewesen wäre. Aber ich bin dankbar für die Zeit, die ich erleben durfte, und ich konnte aus Niederlagen wahrscheinlich sogar mehr lernen als aus den Siegen.

Ihr Verein ESC Planegg ist deutscher Rekordmeister, hat aber kein eigenes Stadion und muss seine Heimspiele in Grafing im Osten von München austragen, zum Training fahren Sie nach Bad Tölz. Muss man konstatieren, dass das deutsche Frauen-Eishockey immer noch in den Kinderschuhen steckt?

In Planegg haben wir mit Sicherheit die schlechtesten Rahmenbedingungen in der Deutschen Frauen-Eishockey-Liga (DFEL). Umso beeindruckender finde ich es, dass wir in den vergangenen Jahren so erfolgreich waren. Ich glaube, das spricht auch für das Herz des Vereins und das Herz der Mannschaft. Trotzdem müssen wir uns nichts vormachen, im Frauen-Eishockey muss noch sehr viel passieren. Ich hoffe, dass sich die Bewegung, die das Thema in den letzten Jahren genommen hat, fortsetzt - aber von mir aus gerne mit doppelter Geschwindigkeit.

In der Vergangenheit fanden Finalspiele in der DFEL zum Teil vor 40 Zuschauern statt. Wie kann es gelingen, Frauen-Eishockey zu mehr Öffentlichkeit zu verhelfen?

Ob ich mich über die Rahmenbedingungen aufrege oder nicht: Ich kann nur die Möglichkeiten, die sich mir bieten, ergreifen - und das ist in der heutigen Zeit nun einmal Social Media. Dort versuche ich, für uns als Mannschaft und als Sportart zu werben. Je mehr Mädchen Eishockey spielen, desto größer ist die Leistungsdichte und desto besser wird das Niveau. Die Amerikaner sagen immer so schön: "Die Mädchen müssen sehen, dass es das gibt, damit sie wissen, dass sie es auch machen können." Ich habe dafür ein lustiges Beispiel.

Erzählen Sie!

Meine kleinste Nichte ist fünf Jahre alt und war ein paarmal bei uns zum Zuschauen. Sie ist der festen Überzeugung, dass Eishockey ein Frauensport ist, weil sie es nicht anders kennt. Ich bin froh, dass sie sehen kann, dass auch sie Eishockeyspielerin werden kann, wenn sie das möchte.

Detailansicht öffnen "Sich hinzustellen und zu sagen, dass die Bedingungen schlecht sind, ist immer einfach, man muss auch selbst die Initiative ergreifen": Julia Zorn. (Foto: Hafner/Nordphoto/Imago)

Würden Sie sagen, Frauen-Eishockey bekommt genügend Wertschätzung in Deutschland?

Ich glaube, in Deutschland gibt es wenige Sportarten, die Wertschätzung bekommen. Erfolg bringt dich ins Rampenlicht und du brauchst ihn, um die Wertschätzung zu rechtfertigen. Manchmal würde ich mir jedoch wünschen, dass man zumindest ein bisschen mehr die Chance dazu bekommt. Im Winter werden viele Sportarten im Livestream übertragen. Warum kann nicht auch Frauen-Eishockey in der ARD-Mediathek gezeigt werden? Da reden wir noch nicht einmal vom Fernsehen.

Kritiker würden vermutlich sagen, dass der Markt nicht vorhanden ist und dass angesichts der schlechten Zuschauerzahlen nicht mehr geht.

Man kann nicht sagen, dass es die Leute nicht interessiert. Das olympische Frauen-Finale in Peking hatte in den USA und in Kanada die höchste Einschaltquote aller Wettbewerbe. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es nicht die beste Eigenwerbung ist, wenn man sich zwei Mal hintereinander nicht für Olympia qualifiziert.

Was hat sich seit der bisher letzten Teilnahme an Olympia in Deutschland getan?

Zu Beginn der Corona-Pandemie haben wir dafür kämpfen müssen, mit der DFEL dem Profi- und nicht dem Amateurbereich zugeordnet zu werden. Dass wir davon weit entfernt sind, darüber müssen wir nicht reden, aber allein dieser Status hilft uns schon. Auch in der Nationalmannschaft sind die Rahmenbedingungen professioneller geworden, das Standing im Verband hat sich verbessert. Das sind alles kleine Schritte, die gegangen werden müssen.

Bei der WM 2021 sind Sie nach einem 0:7 im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Kanada ausgeschieden. Wo stehen die DEB-Frauen momentan in der Welt?

In meinen Anfängen waren wir eine ziemliche Fahrstuhlmannschaft, dieses Image haben wir aber inzwischen ablegen können. Jetzt muss das Ziel sein, dass wir eine Olympia-Qualifikation nicht mehr spielen müssen, sondern automatisch dabei sind. Ich glaube, dass wir uns in den Top Ten schon gut etablieren konnten.

Im Vorjahr sollte Franziska Busch das Team bei der WM coachen, durch die coronabedingte Verlegung des Turniers in den Sommer wurde sie aber durch Thomas Schädler ersetzt. Wäre die Zeit reif für eine Nationaltrainerin?

Ich finde nicht, dass eine Frauenmannschaft explizit einen weiblichen Trainer braucht. Und umgekehrt auch nicht: Das hat man gerade bei der Männer-WM gesehen, wo Jessica Campbell zum deutschen Trainerstab gehört hat. Ich finde, man sollte für jede Mannschaft den bestmöglichen Coach, den man zur Verfügung hat, nutzen. Egal, ob Mann oder Frau, deutscher oder ausländischer Trainer.

Sie haben einen Bachelor in Sportwissenschaften und einen Master in Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung. Damit wären Sie doch prädestiniert, selbst ein Traineramt zu übernehmen.

Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich beruflich sehr gerne im Eishockey bleiben, in welcher Position auch immer. Ich mache momentan auch meinen Trainerschein. Ich hatte über die vergangenen Jahre die Chance, verschiedene Einblicke zu sammeln, und habe mittlerweile auch einen Erfahrungsschatz, der gar nicht so klein ist. Deshalb würde ich mich freuen, die Chance zu bekommen, das auch weiterzugeben.

Sie haben 244 Mal für Deutschland gespielt, waren lange Kapitänin. Würden Sie sagen, dass Sie eine Wegbereiterin sind?

Ich hoffe, dass ich es bin. Ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben und die Position zu nutzen, die ich habe. Das war und ist nicht immer angenehm. Man muss sich eine dicke Haut wachsen lassen und manche Sachen wegatmen. Die meisten von den Kämpfen, die ich gefochten habe, waren nicht für mich und meine jetzige Generation, sondern für alles, was danach kommt. Ich weiß, dass es das am Ende wert war. Sich hinzustellen und zu sagen, dass die Bedingungen schlecht sind, ist immer einfach, man muss auch selbst die Initiative ergreifen.

Trotz Ihres Rücktritts aus der Nationalmannschaft werden Sie weiterhin für Planegg spielen. Wäre es nicht reizvoll gewesen, sich zum Ende der Karriere noch mal auf etwas Neues einzulassen?

Ich habe lange überlegt, auch weil ich wusste, dass ich die Sportfördergruppe der Bundeswehr verlassen würde. Ich hatte den Vertrag eines schwedischen Teams schon vorliegen und hätte ihn nur noch unterschreiben müssen. Letztlich habe ich aber gemerkt, dass ich dieses Feuer, das man braucht, um mit Anfang 30 noch den Schritt ins Ausland zu wagen, nicht hatte. Ich war in meinem Leben so viele Jahre unterwegs. Jetzt freue ich mich einfach, zu Hause zu sein.

Mit 17 sagten Sie in einem Gespräch mit der SZ, dass Sie Lust haben auszureizen, was im Eishockey möglich ist. Haben Sie das Gefühl, dass Sie es ausgereizt haben?

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es zu 100 Prozent ausgereizt habe. Ich hatte das große Glück, dass ich bei vier Olympia-Qualifikationen dabei sein durfte. Es hat leider nur mit einer Teilnahme geklappt. Ausgereizt hätte ich es, wenn ich bei allen vier Olympischen Spielen dabei gewesen wäre. Für den Moment kann ich aber sagen: Ich habe alles ausgereizt, was sonst noch möglich war.