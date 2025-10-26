Ein wenig Hilfe brauchte Julia Scheib noch, kurioserweise aus der Schweiz. Ihre Konkurrentin Lara Gut-Behrami, die neben ihr auf dem Siegerpodest stand, erkannte bei der Ehrung als Erste, dass etwas nicht ganz zu passen schien: Den geschwungenen Pokal, den die Siegerin von Sölden erhält, hielt Scheib falsch herum in die Menge, weshalb Gut-Behrami korrigierend einschritt. Ein wenig peinlich berührt bedankte sich Scheib, aber man konnte in der Szene ein ganzes Stück Wahrheit aus dem Skisport der vergangenen Dekade erkennen: Die Schweizerin kennt inzwischen fast jeden Pokal aus dem Weltcup aus eigener Anschauung. Die Österreicherin hingegen gab ihre Premiere auf dem obersten Stockerlplatz.

In der traditionell bedeutenden Disziplin Riesentorlauf jedenfalls war das der Fall. Seit beachtlichen neuneinhalb Jahren hatte keine Österreicherin mehr ein schnelles Technik-Rennen gewonnen, der Fluch begleitete die Mannschaft inzwischen genauso durch die Jahre wie jede Einzelathletin. Für eine einst so dominante, stolze Skination wie Österreich war diese Statistik ein Problem, dessen waren sich alle Beteiligten bewusst. Umso erleichterter sind die Beteiligten, dass die Geschichte nun vorbei ist.

Sie kosten ihre Triumphe ganz wunderbar aus in Österreich, man kann das immer noch am besten in der ORF-Übertragung erkennen. Scheibs Familie, sichtlich bewegt, wurde mit der Live-Kamera zu Antworten über den Gefühlsstatus gedrängt („Der schönste Tag unseres Lebens“). Die Zweitplatzierte vom Riesentorlauf am Samstag in Sölden, die US-Amerikanerin Paula Moltzan, musste mehr Fragen zu Scheibs zwei Läufen beantworten als zu ihren eigenen. Und dann wurde auch noch eilig Eva-Maria Brem per Video aus dem heimischen Wohnzimmer zugeschaltet, um zu gratulieren – Brem, inzwischen 37, war die letzte Riesentorlauf-Siegerin aus Österreich, beim Rennen in Jasna 2016. Zum Schluchzen war das alles.

In gewisser Weise ist allerdings Scheib genau die Siegerin, die das Land verdiente. Die 27-Jährige ist bekannt dafür, mit ihren Emotionen eher spärlich umzugehen: Sie hielt keine Rede an die Nation, die ja nun wieder an sich glauben dürfte, weil der Beweis erbracht ist, dass jedes Drama irgendwann einmal zu Ende geht. Scheib sagte: „Ich mache die Freude immer mit mir selbst aus. Der Mensch mit dem breitesten Grinser ist nicht immer der glücklichste. Deshalb suche ich in diesen Momenten die Ruhe, um die Gefühle zu verarbeiten.“

Eine wunderbar ehrliche Glückseligkeit konnte man der Steirerin nach ihrem Zieleinlauf ansehen, eine sehr ehrliche Reaktion auf den Druck, der auf ihr lastete. „Tausend Kilo“ seien ihr von den Schultern gefallen, sagte sie später. Scheib nämlich war vor Jahren schon auserkoren worden von den Österreichern, um in große Fußstapfen zu treten. Sie brauchte nur mehr Zeit, als ihr manche geben wollten.

Wie so viele Skikarrieren war auch die der Fluch-Bezwingerin Scheib von großen Versprechen und schweren Verletzungen geprägt. Im Jugendbereich zählte sie früh zu den Besten der Welt, gewann 2018 die Goldmedaille im Riesentorlauf bei der Juniorinnen-WM und sollte perspektivisch die neue Anna Veith werden. Als Österreichs letzte wirklich große Skifahrerin im Jahr 2020 zurücktrat, entstand ein Vakuum, das dem der Männer nach Marcel Hirscher ähnelte – und das auch Scheib nicht ausfüllen konnte. Sie erkrankte mehrmals langwierig und zog sich 2021 eine so schwere Knieverletzung zu, dass sie erst nach vier Operationen und 550 Tagen Pause wieder auf den Skiern stehen konnte.

Anton Grammel, Fabian Gratz und Jonas Stockinger schaffen es unter die besten 20

Eine besonnene Kämpferin, ein gereifter Charakter ist Scheib, die nun die Fußstapfen ihrer Vorgängerinnen ausfüllen kann; Veith war 2014 auch die letzte österreichische Sölden-Siegerin gewesen. Dabei ist das Auftaktwochenende des Weltcups traditionell besonders wichtig für die Heimnation, die am Sonntag immerhin gleich noch einmal das Pokalhalten üben durfte.

Bei den Männern waren es allerdings die inzwischen altbekannten Rollen, die Schweizer und Österreicher annahmen. Marco Odermatt – der inzwischen so viele Pokale hat, dass er auch bei der Preisverleihung alles richtig herum hielt – gewann den Riesentorlauf vor Marco Schwarz, der sich schon einmal als ein Herausforderer für den großen Favoriten auf den Gesamtweltcup positionierte.

Inspirierend kann so ein Auftaktwochenende also sein für stolze Skinationen, denen schon das Selbstvertrauen abhandengekommen war. Was man sich auch im deutschen Team in Erinnerung rufen darf, das am Sonntag bei den Männern einen guten Start erlebte. Anton Grammel (Platz 11), Fabian Gratz (Platz 17) und Jonas Stockinger (Platz 19) schafften es unter die besten Zwanzig. Bei den Frauen mit Lena Dürr auf Rang 14 und Emma Aicher auf Rang 28 war das Resultat allerdings eher ernüchternd. Auch im DSV ist der Riesentorlauf der Frauen alles andere als eine Paradedisziplin, Viktoria Rebensburg gewann zuletzt 2017 in Sölden. Aber ein Fluch, das sah man, als man Julia Scheib am Samstag ins Gesicht blickte, muss nicht ewig halten.