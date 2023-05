"Shoppen", "Hin und weg", "Der letzte schöne Tag": Die Liste von Filmen, in denen Julia Koschitz mitwirkte, ist lang. Dabei wollte die 48-Jährige Tänzerin werden. Nach ihrer Schauspiel-Ausbildung in Wien trat und tritt Koschitz, die in München lebt, auch auf Theaterbühnen auf. Ihr neuer Film "Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen" ist in der ZDF Mediathek zu sehen.

(Foto: Catherina Hess)