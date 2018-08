25. August 2018, 22:04 Uhr Julia Görges "Viele positive Dinge"

Julie Görges verpasst beim WTA-Turnier in New Haven, USA, den Finaleinzug.

Die 29-jährige Julia Görges scheitert zwar im Halbfinale der US-Open-Generalprobe, sieht sich aber auf dem richtigen Weg. In der Partie gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka lässt sie vor allem im zweiten Satz etliche Chancen aus.

Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges hat vor den am Montag beginnenden US Open in New York den Einzug ins Endspiel des Turniers in New Haven/Connecticut verpasst. Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe musste sich im Halbfinale der mit 799 000 Dollar dotierten Generalprobe zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres auch im zweiten Duell der Weißrussin Aryna Sabalenka geschlagen geben. Nach 1:45 Stunden hieß es 4:6, 6:7 (3). "Insgesamt war es ein starkes Match von uns beiden, daher nehme ich viele positive Dinge mit", sagte Görges: "Für mich war es eine tolle Vorbereitung auf die US Open. Ich hatte vier großartige Matches gegen großartige Spielerinnen. Das ist die Art von Matches, die man haben will."

Görges und Sabalenka lieferten sich ein gutklassiges Duell, in dem die neun Jahre jüngere Weißrussin in ihren Aufschlagspielen zunächst unantastbar blieb. Die Weltranglistenneunte Görges hatte keine einzige Breakmöglichkeit und gab selbst ihr Service zum entscheidenden 4:6 ab. Die Nummer fünf der Setzliste nahm Sabalenka dann gleich im ersten Spiel des zweiten Durchgangs den Aufschlag ab, verlor aber gegen Ende des Satzes etwas den Faden. Eine 6:5-Führung bei eigenem Service konnte sie nicht verwerten, auch eine 3:0-Führung im Tiebreak verspielte sie. So verbuchte Sabalenka die abschließenden sieben Punkte und verwandelte ihren ersten Matchball zum Sieg. Görges kann sich nun auf ihre erste Partie New York vorbereiten. Dort trifft sie am Montag auf die 19 Jahre alte Russin Anna Kalinskaja.