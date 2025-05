Fußball-Nationalspielerin Jule Brand schließt sich ab Sommer dem Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon an. Die 22-Jährige kommt vom VfL Wolfsburg und erhält in Frankreich einen Vertrag bis 2028. Der Klub freue sich „über Jule Brands Entscheidung, zu Lyon zu wechseln“, hieß es am Donnerstag in einem Statement.