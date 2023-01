Es war nur ein Remis, aber Jürgen Klopp war mit seinem tausendsten Fußballspiel als Profitrainer ganz zufrieden. "Ich glaube, Arsène Wenger hat sein 1000. Spiel mit 0:6 verloren", sagte Klopp am Samstag nach dem 0:0 seines FC Liverpool gegen den FC Chelsea. "Ich war also wirklich froh, dass mir so etwas erspart geblieben ist." Wenger hatte 2014 als Trainer des FC Arsenal gegen Chelsea tatsächlich ein Auswärtsdebakel zum Jubiläum erlebt. Klopp berichtete, er habe vor der Partie viele Nachrichten bekommen. "Und nicht alle davon waren nett." Nach zwei deutlichen Niederlagen Liverpools in der Premier League (1:3 in Brentford, 0:3 in Brighton) sah der Trainer in dem torlosen Remis "einen kleinen Schritt" nach vorne.

In der Tabelle half Liverpool das Unentschieden nicht weiter. Manchester City kam dank des überragenden Erling Haaland zum nächsten Sieg: Beim 3:0 (1:0) gegen Wolverhampton gelangen Haaland erneut drei Treffer. Auch Tabellenführer FC Arsenal setzte sich im Topspiel 3:2 (1:1) gegen Manchester United durch.