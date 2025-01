In der kommenden Woche wird Jürgen Klopp als „Global Head of Soccer“ bei Red Bull vorgestellt. Wer das für reine Folklore hält, macht einen Fehler: Der Konzern ist in seinem extremen Ehrgeiz nicht zu unterschätzen.

Von Felix Haselsteiner

Die Bilder von jenem Mittwoch im Juli 2005, an dem sich Red Bull neu erfand, zeigen Dietrich Mateschitz mit einem breiten Lächeln. Eine tiefe innere Zufriedenheit konnte man dem Steirer sein Leben lang an den Mundwinkeln ablesen. So auch an jenem Tag, an dem die gesamte Familie sich zu Feierlichkeiten im Stadion in Wals-Siezenheim eingefunden hatte. Sohn Mark, damals 13 Jahre alt, war dabei, vor allem aber auch all die Menschen, die für den RB-Gründer Mateschitz immer schon erweiterte Familie waren: Prominente wie der Formel-1-Fahrer David Coulthard und der Extremsportler Felix Baumgartner, der per Fallschirmsprung einschwebte, gaben sich damals die Ehre, als der Getränkekonzern Red Bull seine Fußballgeschichte begann.