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Spanischer FußballKlopp wird nicht Trainer bei Real Madrid

Bleibt beim österreichischen Brausehersteller: Jürgen Klopp.
Bleibt beim österreichischen Brausehersteller: Jürgen Klopp. Jan Woitas/dpa

Der Herausforderer von Real-Präsident Florentino Perez wollte dem einstigen BVB- und Liverpool-Coach den Job anbieten. Der bleibt lieber seinem aktuellen Arbeitgeber treu.

Von Javier Cáceres

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Jürgen Klopp wird entgegen anderslautender Gerüchte nicht Trainer bei Real Madrid. Dies erklärte Klopp-Berater Mark Kosicke am Freitag der SZ. „Jürgen Klopp ist glücklich in seiner Rolle bei Red Bull und hat keine Ambitionen als Trainer in einem Klub zu arbeiten“, teilte Kosicke mit. Zuvor hatte der Herausforderer von Madrid-Präsident Florentino Pérez, der spanische Energie-Unternehmer Enrique Riquelme, am Freitag offiziell mitgeteilt, dass er Klopp das Traineramt bei Real Madrid antragen würde, sollte er am Sonntag zum Vorsitzenden von Spaniens Rekordmeister gewählt werden.

Pérez hatte vor wenigen Wochen vorgezogene Neuwahlen bei Real Madrid ausgerufen. Seither tobt in Madrid ein harter Wahlkampf, bei denen beide Kandidaten große Wahlversprechungen machen. Zuletzt gelobte Pérez, den früheren Real- Madrid-Trainer José Mourinho zurückzuholen. Er deponierte dafür bei Benfica Lissabon – Mourinhos aktuellem Klub – eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro. Riquelme versuchte nun, dies mit dem Namen Klopp zu kontern.

Riquelme hatte zuvor Madrid-Legende Raul González Blanco als Sportdirektor gewonnen. Den Angaben Riquelmes zufolge habe Raúl Klopp als einzigen Trainerkandidaten ins Spiel gebracht. Er werde im Falle von Riquelmes Wahlsieg sofort mit Klopp Kontakt aufnehmen, schrieb Riquelme. Das Dementi von Klopps Manager folgte aber auf dem Fuße.

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