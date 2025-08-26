Nach der 0:6-Klatsche bei den Bayern führt RB-Fußballchef Jürgen Klopp Aufarbeitungsgespräche in Leipzig. Die Frage ist: Schwächt das frühzeitig die Position des neuen Trainers Ole Werner?

Von Javier Cáceres, Berlin

Jürgen Klopp, 58, arbeitet nicht mehr als Trainer, aber seine Fähigkeiten, andere zu motivieren, sind weiterhin intakt. Man konnte das am Montagabend gut erkennen, als der frühere Coach von Mainz 05, Borussia Dortmund und dem FC Liverpool bei einer Veranstaltung der Sport-Bild eine Laudatio auf den ehemals 17-jährigen Leimener Boris Becker hielt – und diesen zu Tränen rührte. „Wenn du mir das vor einem Halbfinale gesagt hättest, hättest du mich danach nicht bremsen können“, sagte Becker in seiner Entgegnung.