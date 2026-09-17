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Jürgen Klopps DFB-ElfMehr Liverpool wagen

Lesezeit: 3 Min.

Der Kader von Jürgen Klopp ist so groß, dass man quasi fast alles darin finden kann.
Der Kader von Jürgen Klopp ist so groß, dass man quasi fast alles darin finden kann.
Hannes P. Albert/AFP

Echte Engländer und Engländer ehrenhalber: Jürgen Klopps Kader und seine ersten Anmerkungen machen deutlich, dass sich sein Fußball deutlich von dem seines Vorgängers unterscheiden wird.

Von Christof Kneer

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So weltberühmt, wie alle immer behaupten, kann die englische Premier League gar nicht sein. Man kennt zwar all die Erzählungen über diese globalisierte Liga, von der in den Bars in Bangkok, Singapur und Seoul jedes einzelne Spiel übertragen wird, während man mitunter auf völliges Unverständnis stößt, wenn man dort auf eine parallel stattfindende Partie zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund hinweist. Alle Fußballprofis, die etwas auf sich halten, wollen in die Premier League, selbst wenn sie dafür einen kontinentalen Champions-League-Klub verlassen müssten, um zu einem englischen Tabellenzwölften zu wechseln.

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Von Sven Haist

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