Mitten in der Erfolgswelle hat Jürgen Klopp überraschend bis 2026 in Liverpool verlängert. Seine Zusage zeigt, wie emotional er Klub und Fans verbunden ist - und dass er sein Team keinem anderen gönnt.

Von Sven Haist, Liverpool

Auch nach sechseinhalb Jahren als Dauertrainer des Liverpool Football Club schafft es Jürgen Klopp noch immer, die Menschen rund um den Verein für sich zu begeistern. Als er vor dem Premier-League-Spiel am Samstag bei Newcastle United (1:0) zur Pressekonferenz erschien, vernahm er aus dem Auditorium das in Großbritannien auf dem Index stehende "F..."-Wort. Klopp wandte sich irritiert an seinen Pressesprecher, warum eigentlich "jeder außer mir dieses Wort" sagen dürfe. Auf die Nachfrage, welches Wort genau er meine, präzisierte Klopp: "Brain F...". Daraufhin brach im Raum riesiges Gelächter aus, weil Klopp das F...-Schimpfwort mit dem Begriff "Brain Fog" verwechselt hatte, das im Englischen für Benommenheit steht. Sehr amüsiert angesichts seines Missgeschicks witzelte der Deutsche, dass sich beide Bezeichnungen in seinen Ohren "exakt gleich" anhören würden - und fing an, über sich selbst zu lachen.