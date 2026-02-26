Die Zeit für die Reise zu den Olympischen Spielen habe er sich „links und rechts freigeschaufelt“, sagte Jürgen Klopp, als er in der zweiten Olympia-Woche im Austria House in Cortina d’Ampezzo vorbeischaute und den Reportern zwischen Tür und Angel ein paar Fragen beantwortete. Das hörte sich an, als ob ihn rechts und links die Dienstpflichten als Fußballchef von Red Bull International in die Zange nähmen. Andererseits braucht er wohl kaum seinen Boss, den Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, um Erlaubnis zu bitten, wenn er sich auf einen sowohl repräsentativen wie belebenden Ausflug begibt. Tagesprogramm laut Klopp: Morgens Skifahren, nachmittags Biathlon schauen. Nebenbei half er, die RB-Modemarke Alpha Tauri zu vermarkten.