Niemand dürfte am Mittwochabend in Stuttgart stärker im Fokus gestanden haben als Jürgen Klopp , seit Januar „Global Head of Soccer“ von Red Bull. Es gab keine Kamera, die auf der VIP-Tribüne nicht auf ihn gerichtet gewesen wäre – Oliver Mintzlaff, immerhin Geschäftsführer des Konzerns und heimlicher Leipzig-Boss, wirkte an seiner Seite bloß wie ein besserer Adabei. Doch als das Spiel vorbei war und nicht die sächsische RB-Filiale, sondern der VfB Stuttgart nach einem 3:1-Sieg das DFB-Pokalfinale von Berlin erreicht hatte, da vollbrachte Klopp, ein paar Stockwerke unterhalb der VIP-Tribüne in einem spärlich ausgeleuchteten Raum, ein Kunststück: Er entkam nahezu unerkannt. Er schlich sich in den Rücken der Journalisten, die im Bauch des modernisierten Neckarstadions auf die Fußballer warteten, erreichte wie auf Zehenspitzen eine Seitentür und war auf und davon, ehe jemand auch nur auf die Idee kommen konnte, ihm ein flehendes „Herr Klopp! Eine Frage, bitte!“ hinterherzurufen.

Wer weiß, ob sich Klopp überhaupt hätte stellen lassen. Seine mutmaßlich fürstliche Entlohnung dürfte zwar auch eine Entschädigung für Propaganda-Aufgaben beinhalten; andererseits hatte er diesbezüglich seine Schuldigkeit bereits getan. Er hatte genügend Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als er auf der Tribüne saß, für Fotos mit Zuschauern lächelte und an den Tiefen eines Spiels litt, das er Mintzlaff ausgiebig erklärte. Beim Anschlusstreffer von Benjamin Sesko zum zwischenzeitlichen 1:2 ging Klopp regelrecht aus dem Sattel, ballte zu gefletschten Zähnen kurz die Siegerhand – und wirkte plötzlich wie eine VIP-Tribünen-Synthese aus Oliver Kahn und Taylor Swift (Mintzlaff jubelte ähnlich, sah aber nur aus wie ein jubelnder Mintzlaff).

Kommunikation unter Druck: Leipzigs Trainer Zsolt Löw (links) gibt Willi Orban gestenreiche Anweisungen. (Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Imago)

Alles in allem war das schon eine gute Show. Nur: Das 1:3, das da am Ende stand, hieß auch, dass die erste große Entscheidung, die Klopp in seiner im Januar begonnenen Ägide als oberster Fußballkopf des Dosenkonzerns getroffen hatte – die Trennung von Leipzig-Trainer Marco Rose und die Installation von Interimscoach Zsolt Löw –, ausweislich des Resultats in diesem extrem wichtigen Spiel nur semiprächtig funktioniert hatte.

Das hielt Klopp nicht davon ab, nach der Partie präsidial in der Kabine vorstellig zu werden und aufmunternde Worte an die Mannschaft zu richten. Man habe „ganz klar gesehen“, dass da Veränderungen vorgenommen und angenommen wurden, zitierte ihn Trainer Löw: „Er hat uns ermutigt.“ Löw stellte in Aussicht, dass Klopp wohl noch nachhaltiger intervenieren würde, in den kommenden Tagen werde es einen eingehenden Austausch „und Ratschläge“ geben. Dies alles heißt freilich nicht, dass es Klopp zurück auf die Trainerbank drängt. Schon vorab hatte Mintzlaff bei Sky gesagt, ein Trainercomeback von Klopp sei „zu tausend Prozent“ ausgeschlossen. Eher würde er, Mintzlaff, diese Aufgabe übernehmen. „Aber das will gar keiner sehen“, fügte der frühere Crossläufer hinzu, der wohl nicht ahnt, wie viele eingefleischte RB-Gegner ihn tatsächlich gern als Trainer sehen würden.

Nach der Partie ward Mintzlaff nicht gesehen; was er in der Kabine gesagt hat, wurde weder erfragt noch überliefert. Dass ihn die Niederlage aber tief getroffen hatte, stand außer Frage. Niemand hatte offensichtlich die Demission Roses emsiger betrieben als er. Aber schon nach fünf Minuten traf Angelo Stiller famos zum 1:0 für Stuttgart, danach wirkte Mintzlaff wie eine dieser Voodoo-Puppen, die mit Nadeln durchbohrt werden. Nach dem schön herausgespielten 2:0 des VfB durch Nick Woltemade (57.) und erst recht dem 3:1 von Jamie Leweling (73.) verströmte Mintzlaffs Körpersprache Qual, Unbehagen, Desillusion. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer sollte später versuchen, diese Ernüchterung in Worte zu kleiden: „Wenn man um einen Titel mitspielen kann, kurz vorm Finale steht und auch weiß, dass die Chance, einen Titel zu holen, bei größtem Respekt (vor dem Finalisten Arminia Bielefeld; d. Red.), größer ist denn je – dann ist das eine herbe Enttäuschung“, sprach Schäfer, die Stimme dünner als ein Faden.

Es fiel Schäfer angesichts des Resultats erklärtermaßen schwer, über jene Aspekte des Abends zu sprechen, die er als positiv wahrgenommen hatte. Dennoch verwies er auf Statistiken, die unter anderem für Leipzig eine höhere Zahl an Torschüssen als für Stuttgart auswiesen. Schäfer wollte gesehen haben, dass Leipzigs Vortrag mutiger und aggressiver wirkte als zuletzt.

Loïs Openda, Ridle Baku und Xavi Simons bringen trotz guter Chancen den Ball nicht im Tor unter

Das dürfte auf den Anreiz „Finaleinzug“, aber auch auf den mit der Trainer-Umbesetzung einhergehenden Taktikwechsel zurückzuführen sein. Leipzig agierte mit einer betont jungen Mannschaft – der 19-jährige, bei Aston Villa ausgeliehene Verteidiger Kosta Nedeljkovic feierte sein Startelfdebüt –, zudem verwarf Zsolt Löw die in letzter Zeit vorherrschende Fünfer-Abwehrkette, ließ im Viererverbund verteidigen und eichte sein Team auf ein hohes Pressing. Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß, einst als Profi in Hoffenheim und als junger Trainer in Leipzig ein Kollege Löws, „roch oder ahnte das“, wie Löw sagte. Der Ungar wollte dies am veränderten Spielaufbau des Gegners abgelesen haben: „Statt wie bisher kurz-kurz-kurz von hinten herauszuspielen, hat Stuttgart versucht, unser Pressing mit langen Bällen zu überwinden.“

Hoeneß bestätigte, dass er tatsächlich davon ausgegangen war, dass es unter seinem früheren Hoffenheim-Teamkollegen Löw bei den Leipzigern eine Rückbesinnung „auf die RB-Systematik“ geben würde, „weil er für diese Idee und Philosophie steht“. Dieser Ansatz habe dem VfB Probleme bereitet, denn wenn man das 4-2-2-2-System von RB „mit zwei Zehnern“ wie Xavi Simons und Ridle Baku gut vortrage, stelle man jeden Gegner vor gewaltige Hürden. Nur: In den wenigen Tagen, in denen er in Leipzig gearbeitet hat, schaffte Löw eines nicht: die feuchten Zündschnuren von Loïs Openda, Ridle Baku und Xavi Simons zu trocknen. Sie hatten in der ersten Halbzeit gute Chancen, aber brachten den Ball nicht im Tor unter.

Bis zum Bundesliga-Cheftrainerdebüt am Samstag gegen Hoffenheim hat Löw immerhin noch ein paar Tage Zeit, und der Wetterbericht sagt Sonne voraus. Um das letzte verbliebene Saisonziel zu erreichen, die Qualifikation für die Champions League, braucht der Tabellensechste Leipzig dringend Tore.