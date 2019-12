In der Nacht auf den 2. Juni 2019 saß Jürgen Klopp im Bauch des Estadio Metropolitano zu Madrid, wo er mit scheinbarer Beiläufigkeit eine Episode erzählte, die ihm wichtig zu sein schien. Sein FC Liverpool hatte soeben das Champions-League-Finale gegen Tottenham Hotspur 2:0 gewonnen, und Klopp erwähnte "by the way", er habe gerade einen gewissen Pep Guardiola am Telefon gehabt, den Trainer von Manchester City. Den Mann also, der von vielen immer noch als bester Trainer der Welt gehandelt wird, obwohl Klopp ihn schon so oft geschlagen hat.