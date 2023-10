Jürgen Klinsmann hat mit der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft den dritten Sieg in Serie geholt. In einem Testspiel vor heimischem Publikum besiegten die Südkoreaner am Dienstagabend im WM-Stadion Suwon Vietnam mit 6:0 (2:0). Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hatte die Auswahl Südkoreas im Februar übernommen. In den ersten sechs Partien war ihm mit dem Team kein Sieg gelungen, zuletzt gab es gegen Saudi-Arabien, Tunesien und Vietnam aber drei Erfolge in Serie. Gegen die in der Weltrangliste 69 Ränge schlechter platzierten Vietnamesen war Südkorea das klar bessere Team.