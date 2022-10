Das deutsche Mixed-Team hat die Judo-Weltmeisterschaft im usbekischen Taschkent mit seiner zweiten Medaille beendet. Die Auswahl des Deutschen Judo-Bundes gewann den Kampf um Bronze gegen China 4:1 und sorgte damit für einen versöhnlichen Turnierabschluss. Den Kampf um die Goldmedaille hatte das Team nach einem 0:4 gegen Japan im Halbfinale verpasst. Die Kämpfe um die Bronzemedaille entschieden Eduard Trippel (Rüsselsheim), Johannes Frey (Düsseldorf), Pauline Starke und Igor Wandtke (beide Hannover) durch ihre Siege für die deutsche Mannschaft. Ex-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner (Ravensburg) verlor ihren Kampf. Im Finale bezwang Japan Olympiasieger Frankreich und sicherte sich den WM-Titel, die zweite Bronzemedaille ging an Israel. Das deutsche Team, das auch bei Olympia in Tokio vor einem Jahr Bronze gewann, hatte am Auftakttag Silber durch Katharina Menz (Klasse bis 48 kg) geholt.