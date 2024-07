Nach der Disqualifikation eines algerischen Judokas vor seinem Kampf gegen einen Israeli will der Weltverband den Fall prüfen und behält sich weitere Konsequenzen vor. Die IJF kündigte eine „vollständige Überprüfung und Untersuchung der Situation“ an. Der Algerier Messaoud Redouane Dris wurde vor seinem Kampf in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm gegen den Israeli Tohar Butbul disqualifiziert, weil er beim Wiegen 400 Gramm zu schwer war.