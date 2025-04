Die zweimalige Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner beendet nach der Saison 2025 ihre Karriere. „Mein Kopf, mein Körper und mein Herz sehnen sich nach Veränderung“, schrieb die 28-Jährige, die Fahnenträgerin der deutschen Olympiamannschaft bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele 2024 in Paris war, am Mittwoch auf ihrem Profil bei Instagram. Sie freue sich „riesig“ auf ihr Abschiedsjahr, fügte Wagner hinzu. In der Bundesliga tritt sie weiter für die TSG Backnang an, am 12. April ist Wagners nächster Kampf. Der Deutsche Judo-Bund bedankte sich „für die vielen unvergesslichen und emotionalen Momente“. Wagner war 2021 und 2024 Weltmeisterin in der Klasse bis 78 kg, 2021 in Tokio holte sie im Einzel und mit der Mannschaft jeweils Olympia-Bronze. Nach der Rückkehr aus Paris, wo sie die erhoffte Medaille verpasste, legte Wagner eine Pause ein, die Rückkehr auf die Matte ließ sie zunächst offen. Erst seit Beginn dieses Jahres arbeitete sie an ihrem Comeback, allerdings nicht wie zuvor in Köln, sondern am Olympiastützpunkt in Stuttgart.