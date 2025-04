Angesichts der Budgetkürzung von fast einer halben Million Euro hat der Deutsche Judo-Bund reagiert und neben Einsparungen im Bereich Leistungssport auch eine Verkleinerung seiner Führungsspitze bekannt gegeben. Am Dienstag rückte Johannes Karsch in den Vorstand und wird den DJB künftig gemeinsam mit Michael Bazynski als Doppelspitze führen. „Zum einen haben wir in den letzten Jahren enorme Kostensteigerungen erfahren, zum anderen müssen wir nun mit erheblich weniger Fördermitteln auskommen“, sagt Verbandspräsident Thomas Schynol: „Nach der Trennung von Frank Doetsch und dem Abschied von Malte Geppert zu Beginn des Jahres wird der DJB aktuell nur eine der beiden Stellen nachbesetzen.“