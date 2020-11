Luise Malzahn hat dem Deutschen Judo-Bund (DJB) am letzten Tag der Europameisterschaft in Prag eine weitere Medaille beschert. Die 30-Jährige vom SV Halle/Saale holte in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm am Samstag Silber. Im Finale verlor die EM-Zweite und WM-Dritte von 2015 gegen die französische Weltmeisterin Madeleine Malonga. Zuvor hatten Katharina Menz (TSG Backnang/bis 48 Kilogramm), Theresa Stoll (TSV Großhadern/bis 57 kg) und Martyna Trajdos (1. JC Zweibrücken/bis 63 kg) Bronze gewonnen.