Die deutschen Judokas schicken überraschend eine Weltmeisterin zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Anna-Maria Wagner hat in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm den Titel in Budapest gewonnen. Die 25-jährige Siegerin reagierte nach dem Finalkampf perplex: "Eigentlich sollte das hier nur die Vorbereitung auf Olympia sein - und jetzt wird mir langsam klar, dass ich Weltmeisterin bin", sagte Wagner. Zuvor war auch Theresa Stoll mit Bronze in der Klasse bis 57 Kilogramm erfolgreich. Weitere Medaillen haben die Vertreter des Deutschen Judo-Bundes in Budapest allerdings verpasst. Die Schwergewichtler Jasmin Grabowski und Sven Heinle scheiterten früh. Auch Olympia-Kandidatin Grabowski (bis 78 kg) war nach zwei Siegen im Achtelfinale ausgeschieden .