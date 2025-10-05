Nach einer Schulterverletzung drängt der ehemalige Dortmunder wieder zurück in die Mannschaft von Real Madrid. Doch das System von Trainer Xabi Alonso sieht gerade nur schwer einen Platz für ihn vor.

Fast hätte man den Eindruck bekommen können, dass Xabi Alonso auf dem falschen Fuß erwischt wurde, und das darf man wohl für eine Kunst für sich halten. Es geschah Samstagnacht, als die aktuelle Mannschaft des vormaligen Trainers von Bayer 04 Leverkusen, Real Madrid also, in der spanischen Liga gegen den Champions-League-Teilnehmer FC Villarreal den siebten Sieg im achten Spiel errungen hatte. Da wollte ein Journalist partout über das reden, was in der Vorwoche geschehen war.