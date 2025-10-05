Fast hätte man den Eindruck bekommen können, dass Xabi Alonso auf dem falschen Fuß erwischt wurde, und das darf man wohl für eine Kunst für sich halten. Es geschah Samstagnacht, als die aktuelle Mannschaft des vormaligen Trainers von Bayer 04 Leverkusen, Real Madrid also, in der spanischen Liga gegen den Champions-League-Teilnehmer FC Villarreal den siebten Sieg im achten Spiel errungen hatte. Da wollte ein Journalist partout über das reden, was in der Vorwoche geschehen war.
Real MadridWohin mit Jude Bellingham?
Lesezeit: 4 Min.
Nach einer Schulterverletzung drängt der ehemalige Dortmunder wieder zurück in die Mannschaft von Real Madrid. Doch das System von Trainer Xabi Alonso sieht gerade nur schwer einen Platz für ihn vor.
Von Javier Cáceres
Premier League:Liverpools Rekordkader rumpelt
Das 1:2 bei Chelsea ist die dritte Niederlage in einer Woche, Arne Slots teuer eingekauftes Wunschteam offenbart erneut strukturelle Schwächen. Florian Wirtz kommt von der Bank – und hat mittlerweile in England einen spöttischen Spitznamen.
Lesen Sie mehr zum Thema