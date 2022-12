Nach Englands Sieg über Senegal jubelt das ganze Land, ach was, die ganze Fußballwelt über den 19-jährigen Jude Bellingham. Über einen Ausnahmespieler, der seinen Platz gefunden hat - und der in dieser Verfassung kaum in der Bundesliga zu halten ist.

Von Sven Haist, al-Chaur

So viel Lob wie für Jude Bellingham gibt es selten für einen Spieler in England. Normalerweise findet sich unter all den Fußballkommentatoren immer mindestens ein Beobachter, der etwas zu kritisieren hat - und sei es bloß, damit halt irgendetwas kritisiert wird. Doch nach Englands klarer Titelbotschaft in Form eines 3:0 über Senegal im WM-Achtelfinale gab es selbst im aufgeregten Mutterland des Fußballs niemanden, der sich auch nur an einem Detail der Leistung des Mittelfeldspielers störte. Mit 19 Jahren und 158 Tagen wurde der bei Borussia Dortmund angestellte Bellingham am Sonntag zum jüngsten Vorlagengeber des Landes in einer K.o.-Phase.