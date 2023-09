Von Sven Haist, Glasgow

Mit Sicherheit wird man sich an Jude Bellingham auch noch zum 200-jährigen Bestehen des ältesten Fußball-Länderspiels der Welt zwischen Schottland und England erinnern. Zum einen, weil der Mittelfeldspieler mit seinem Torjubel im 117. sogenannten Battle of Britain am Dienstag ein einprägsames Bild hinterließ, das es am nächsten Tag in fast alle britischen Medien schaffte: Triumphierend, mit ausgebreiteten Armen, stellte er sich vor die Fans. Zum anderen, weil Bellingham bei seiner Auswechslung in der 84. Spielminute mit Applaus verabschiedet wurde - als Engländer in Schottland!