Wenn er könnte, dann würde Fredi Bobic sogar, aber er kennt die Grenzen seines neuen Vereins. Bobic, 53, amtiert seit April als Fußballchef beim polnischen Erstligisten Legia Warschau, mit seinem neuen Klub ist er gerade auf Zypern. In Larnaka geht es gerade darum, die dritte Runde der Europa-League-Qualifikation zu überstehen, ein treffsicherer Stürmer käme Bobic da ganz gelegen. „Ich würde Sébastien sofort holen“, sagt Bobic am Telefon, „aber wir könnten ihn niemals bezahlen.“

Fredi Bobic hat das ja schon einmal getan, 2017, als Geschäftsführer von Eintracht Frankfurt. Bobic war selber mal Stürmer und bildet sich ein, dass er einen außergewöhnlichen Stürmer erkennt, wenn er einen sieht, und dieser Lange da, Sébastien Haller vom FC Utrecht, war wirklich außergewöhnlich. Bobic wusste, dass ein paar Managerkollegen aus der Bundesliga auch gute Augen hatten, er würde schnell sein müssen und hoffen, dass die Kollegen vielleicht der Qualität der niederländischen Liga misstrauen. Knapp zehn Millionen Euro gaben die Frankfurter damals für Haller aus, „ein Quantensprung war das für die Eintracht“, erinnert sich Bobic. Heute würden sich interessierte Vereine wahrscheinlich genieren, wenn sie für so viel Qualität nur so wenig Geld ausgeben müssten.

Jovic spielt neuerdings bei AEK Athen, Rebic bei Hajduk Split, Haller bald wieder in Utrecht: Wer hätte es gewusst?

Haller hat die Bundesliga damals schnell erobert, zum einen, weil er tatsächlich ein herausragender Stürmer war. Aber eben auch, weil die Augen des Ex-Stürmers Fredi Bobic zu ungefähr derselben Zeit zwei weitere Stürmer gesehen hatten, Ante Rebic und Luka Jovic. Jeder von ihnen war mit Füßen ausgerüstet, die für sich genommen bereits sehr gute Bundesligastürmer ergaben, aber zusammen waren sie unwiderstehlich. Bobic sagt, er habe als Sportchef immer gerne Trainer gehabt, die mit zwei Stürmern spielen lassen, aber in der Saison 2018/19 hatte er einen neuen Wunsch. Ob Trainer Adi Hütter vielleicht mal alle drei gleichzeitig... ? Am 2. November 2018 wurde der Traum des ehemaligen Stürmers Fredi Bobic wahr.

Man habe eben „die drei Büffel da vorne gehabt“, sagte Frankfurts Torwart Kevin Trapp nach einem 3:0-Sieg beim VfB Stuttgart. An jenem Tag im November 2018 wurde die Büffelherde geboren – unter diesem Ehrennamen jagten Haller, Rebic und Jovic fortan im Trikot von Eintracht Frankfurt durch die Weiten der Liga, und die Abwehrspieler, die dieser Drei-Mann-Stampede nicht rechtzeitig ausweichen konnten, wurden überrannt, weggebüffelt oder einfach ignoriert. Sie blieben am Wegesrand zurück, wenn Rebic über den Flügel raste, Haller anschließend den Ball kontrollierte und zu Jovic rüberlegte, der nach einer lässigen Drehung kaltblütig abschloss.

In dieser Woche kam im sehr Kleingedruckten die Nachricht, dass sich der Stürmer Luka Jovic, 27, dem griechischen Erstligisten AEK Athen angeschlossen habe. Fragen musste Jovic für diesen Transfer niemanden, er war vereinslos und damit ablösefrei. Als er einst von Frankfurt zu Real Madrid wechselte, kostete er 68 Millionen Euro, „nach heutigen Maßstäben war das ein 100-Millionen-Transfer“, sagt Bobic. Als Jovic von Madrid nach Florenz wechselte, kostete er noch 16 Millionen, beim Wechsel zur AC Milan waren es noch acht Millionen. Es wurde immer weniger.

An diesem Donnerstag hätte man nun ebenfalls Bobic-Augen gebraucht, jedenfalls musste man wieder genau hinschauen, um im sehr Kleingedruckten einen weiteren nahenden Transfer zu entdecken. Sébastien Haller, 31, stehe kurz vor einem Wechsel zum FC Utrecht, hieß es; sein aktueller Arbeitgeber Borussia Dortmund erwäge sogar, ihm eine Abfindung mit auf den Weg zu geben. Haller – der aus Frankurt einst für 50 Millionen zu West Ham United und von dort für 25 Millionen zu Ajax Amsterdam wechselte, bevor er für 30 Millionen nach Dortmund ging – kehrt nun also an den Ausgangspunkt seiner Karriere zurück. Genau wie Ante Rebic, 31, der nach den Stationen AC Mailand, Besiktas Istanbul und US Lecce wieder zu Hause angekommen ist, bei Hajduk Split. Ablösefrei.

Jovic war so gut und so teuer, dass er gleich bei Real Madrid landete. Ein Fehler?

Die zunehmend heimatnahe Verwendung der Büffel ist allerdings mehr als nur eine Folge fortschreitenden Fußballalters. Ihre Geschichte lehrt, dass es magische Momente gibt, zufällige Zusammenkünfte wie in ihrem Fall, die es zu genießen, aber auch seriös zu verwalten gilt. Es sind drei unterschiedliche Geschichten, die dazu geführt haben, dass es sie auf zunehmend entlegenere Prärien versprengt hat. Hallers Geschichte ist voller Tragik, seit Entdeckung seines Hodenkrebses ist er auch nach offizieller Heilung nie mehr der konstante Spitzenspieler gewesen, der er qua Veranlagung immer noch sein könnte. Jovic hatte das Glück/Pech, dass er damals so gut und damit teuer war, dass nur Real Madrid ihn bezahlen konnte, wo er in die Ära des unverdrängbaren Karim Benzema hinein geriet. Auf dieser Bühne hat ihm womöglich auch jener Biss gefehlt, den es braucht, um den ganz Großen zu zeigen, dass man einer von ihnen sein könnte. Rebic, eher Athlet als Künstler, hat wohl noch am meisten von dem herausgeholt, was in ihm steckt, aber auch er hat sein Tempo nicht halten können und sich irgendwann auf seinem Flügel verlaufen.

Spätestens bis Ende August wird sich herausstellen, ob der Funktionär Fredi Bobic mit Legia Warschau in der Conference League oder der Europa League antreten darf. In unterschiedlichen Konstellationen könnte er dabei auf AEK Athen, den FC Utrecht oder Hajduk Split treffen, und auf seine Büffel.