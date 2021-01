Von Frank Hellmann, Frankfurt

Bevor sich die Greenkeeper daran machten, die Schäden an der Rasenfläche in der Frankfurter Arena zu beheben, kam noch einmal Luka Jovic aus der Kabine. Ganz alleine, um einige Sprints zur Formsteigerung zu absolvieren. Dabei hatte er zuvor schon sehr eindrucksvoll beschleunigt.

Eine knappe halbe Stunde genügte dem 23-Jährigen, um im ersten Spiel nach seiner Rückkehr zur Leihe von Real Madrid, beim 3:1 von Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04, so oft zu treffen wie in anderthalb Jahren in Spanien. "Ich hätte mir ein besseres Comeback nicht vorstellen können. Ich hoffe, dies ist erst der Anfang und das Beste kommt noch", schrieb der Doppeltorschütze in den sozialen Medien.

"Besser kann man ein Drehbuch nicht schreiben", sagte Trainer Adi Hütter über den Auftritt des serbischen Nationalspielers, den im November vergangenen Jahres noch eine Corona-Erkrankung aus der Bahn geworfen hatte. So richtig konnte Hütter nach erst zwei Trainingseinheiten mit Jovic auch nicht erklären, warum es für den Stürmer gleich so gut funktionierte. Nur so viel: "Es ist für Jovic wahnsinnig wichtig, dass er dahin kommt, wo er sich wohlfühlt. Dass er zwei solche Traumtore schießt, ist seine Qualität."

Jovic selbst hatte überzogene Erwartungen eigentlich gedämpft: "Spielerisch habe ich mich bei Real weiterentwickelt, aber ich werde Zeit brauchen, bis ich wieder im Rhythmus bin." Doch dann genügte dem instinktsicheren Stürmer der vierte Ballkontakt, um neun Minuten und 56 Sekunden nach seiner Einwechslung einen perfekten Halbvolley zum 2:1 (72.) anzubringen. Dann düpierte er seinen überforderten Gegenspieler Ozan Kabak beim 3:1 (90.+1.) noch ein zweites Mal. "Man merkt, dass ihm die Luft hier gut tut. Die Tore waren Extraklasse", schwärmte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.

Es passte auch, dass zweimal Filip Kostic die Vorarbeit leistete, der stets mit seinem Kumpel Jovic in Kontakt gestanden hatte. Landsmann Kostic zählte zu den wichtigsten Ansprechpartnern, als das bei Benfica Lissabon überzählige Talent im Sommer 2017 als Leihspieler erstmals am Main aufschlug. Es dauerte damals ein bisschen, bis sich der kompakt gebaute Angreifer in der Bundesliga zurechtfand, doch bald feierte Frankfurt ein torhungriges Triumvirat mit Ante Rebic, Sebastian Haller und eben Jovic, das den Beinamen "Büffelherde" bekam. Nachdem die Eintracht mit dieser wuchtigen Combo 2019 bis in Europa-League-Halbfinale gestürmt war, suchten alle drei neue Herausforderungen, wobei Jovic mit rund 60 Millionen Euro die höchste Ablöse einbrachte, aber in Madrid danach nie richtig Fuß fasste.

Eine Europapokalteilnahme würde Frankfurt auch finanziell immens helfen

Das von Bobic eingefädelte Leihgeschäft soll nun für alle Beteiligten zur "Win-win-Situation" werden. Die Eintracht besitzt eine Entlastung für Toptorjäger André Silva, zudem eröffnet sich für Offensivliebhaber Hütter die Option auf einen Doppelsturm. Im besten Fall stürmen die Hessen direkt wieder ins europäische Geschäft. Eine Europapokalteilnahme würde dem Klub immens helfen, die gewaltigen Umsatzeinbußen aus der Corona-Krise abzufedern. Und wer weiß: Wenn der verlorene Sohn erst einmal mitgeholfen hat, wieder auf die internationale Landkarte zu gelangen, könnte bestimmt noch nachverhandelt werden, ob es nicht sinnvoll ist, den bis 2025 an Real gebundenen Spieler noch länger in Frankfurt zu belassen.

Jovic verzichtet angeblich auf einen erklecklichen Teil seines auf zehn Millionen Euro bezifferten Jahressalärs. Eintracht konnte sich die Gehaltsanteile von rund zwei Millionen Euro und eine geringe Leihgebühr leisten, weil Großverdiener Bas Dost an Heiligabend zum FC Brügge transferiert wurde. Das finanzielle Risiko für die Rückholaktion war also überschaubar.

Bobic wähnte sich beim vierten Bundesligasieg hintereinander "wie in einem Hollywoodfilm", weil gleichzeitig auch noch David Abraham gebührend verabschiedet wurde. Als der zu seiner Frau und seinem fünfjährigen Sohn nach Argentinien zurückkehrende Kapitän von Trainer Hütter gedrückt wurde und von Schiedsrichter Manuel Gräfe ein Trikot überreicht bekam, kullerten Tränen über die Wangen des mitunter so raubeinig wirkenden Abwehrspielers. "Eine lange Reise geht zu Ende. Ich bin froh dass ich meine Karriere hier bei der Eintracht beenden durfte, wo ich so viel bekommen und so viel gegeben haben. Jetzt ist Zeit mit der Familie angesagt", beschied der 35-Jährige.