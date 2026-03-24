Wenn man Joshua Kimmich richtig versteht, war es ein sehr spezielles Loch, vor dem er sich einst fürchtete, hineinzufallen. Damals, am 1. Dezember 2022, als in Deutschland die Weihnachtsmärkte brummten und in Katar eine Fußball -WM ausgetragen wurde. Einerseits war es so real, wie ein Loch nur sein kann. Tief und dunkel. Zugleich aber war es sehr vergänglich. Es gab dieses Loch nur in jenem Moment an diesem Ort: Nach einem 4:2 gegen Costa Rica in der Interviewzone des Al-Bayt-Stadions in Al-Chaur. Als feststand, dass Kimmich wie vier Jahre zuvor in Russland auch von der WM in Katar mit Beendigung der Vorrunde nach Hause fliegen würde. Und er sich sorgte, „persönlich mit dem Misserfolg in Verbindung gebracht“ zu werden.

Kimmich landete danach auf dem Flughafen München, und das Loch verschwand. Als Vater von vier Kindern, hat er mal erzählt, könne man nicht gefrustet von einem Turnier nach Hause kommen und einen Monat lang nicht ansprechbar sein.

Als sich Kimmich am Dienstag vor seiner dritten Weltmeisterschaft als Kapitän der Nationalmannschaft an die Öffentlichkeit wandte, gelang ihm das Kunststück, jenes Loch nicht nur zu verdrängen. Er erklärte es zu einem Freund. Einem Freund, der ihn hat reifen lassen. Mit einer Lektion, die schmerzte. „2018 hatten wir den besten Kader der Welt“, sagte Kimmich auf der Bühne in Herzogenaurach. „Und wir wissen alle, wohin uns das geführt hat.“ Im Umkehrschluss bedeutete dies: 2026 bei der WM in Nordamerika hat Deutschland nicht den besten Kader der Welt. Warum also sollte Kimmich nicht endlich Weltmeister werden?

Es gehe darum, forderte der Kapitän Kimmich, das „beste Team der Welt“ sich einspielen zu lassen; diesem Ziel müsse sich „jeder unterordnen“. Und beginnen soll dieser Prozess mit den zwei Testspielen der DFB-Elf am Freitagabend und Montagabend in Basel und Stuttgart gegen die Schweiz und Ghana.

Und doch steht Kimmich, inzwischen 31 Jahre alt, bei der anstehenden WM rein statistisch vor einer derart großen Gefahr, dass sich das Loch von einst wieder auftuen könnte, dass es sich anbieten würde, er nähme einen Lawinenhund mit in die USA (Einfuhrbestimmungen garantiert kompliziert unter Trump, d. Red.). So eine Diskrepanz muss einer ja erst einmal aushalten: In seinem Erstjob als Spieler des FC Bayern hat Kimmich neun deutsche Meisterschaften gewonnen, dreimal den Pokal, einmal die Champions League – er gleitet mit seinem Team in dieser Saison durch die Wettbewerbe wie ein glühendes Messer durch vorgewärmte Butter.

100. Länderspiel des DFB-Kapitäns : Kimmich, der Bürger King Ganz oben thront Beckenbauer – aber wo steht Kimmich im ewigen Ranking der Nationalspieler? Er ist ein Checker mit Einser-Abi, schaut grimmig beim Jubeln und macht seine Witze in eher kleiner Runde. Eine Annäherung in SZ-Kategorien. SZ Plus Von Christof Kneer und Philipp Selldorf ...

In seinem Zweitjob bei der Nationalmannschaft hat Kimmich, man mag das kaum glauben, nicht ein einziges K.-o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft erlebt. Eines fernen Tages könnten Historiker vielleicht zu der Analyse kommen, dass Erfolg oder Misserfolg in Kimmichs Leben nicht nur den unterschiedlichen Mitspielern beim FC Bayern und der Nationalelf geschuldet waren. Sondern den Positionen, auf denen seine Trainer ihn platzierten.

Kimmich wird rechts hinten spielen bei der anstehenden WM. Das gilt so unerschütterlich, als hätte es das Bundesverfassungsgericht letztinstanzlich verfügt und nicht der Bundestrainer.

Auf die Frage, ob die kurzfristigen Verletzungen der Mittelfeldspieler Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic die Pläne von Nagelsmann auch nur um ein My ins Wanken bringen könnten, gab Kimmich am Dienstag seine mit Abstand kürzeste Antwort. Er sagte: „Nein“.

Kimmich ist ein Veteran bei der Beantwortung der Frage, ob seine Begabung als Rechtsverteidiger nicht verschenkt sein könnte

Folgendes Szenario ist deshalb in der Theorie denkbar: Der FC Bayern gewinnt am 31. Mai mit seinem exzellent eingespielten Mittelfeldduo Kimmich/Pavlovic in Budapest die Champions League. Sechs (!) Tage später bestreitet die Nationalelf ihr letztes Testspiel vor Turnierstart in Chicago – mit Kimmich als Rechtsverteidiger, und, an seiner Stelle, im Herzen des Spiels: Leon Goretzka. Der wiederum im Champions-League-Finale sechs Tage zuvor nur auf der Ersatzbank saß, völlig chancenlos gegen das exzellent eingespielte Mittelfeldduo Kimmich/Pavlovic.

Die vielen Jahre als Spieler in Nationalmannschaft und beim FC Bayern haben Kimmich inzwischen zum Veteranen gemacht bei der Beantwortung der Frage, ob seine Begabung als Rechtsverteidiger nicht verschenkt sein könnte. Hält ihn sein gegenwärtiger Klubtrainer Vincent Kompany für den möglicherweise besten Sechser der Welt, gab es in München schon Amtsvorgänger, die das völlig anders sahen und Kimmich mit geradezu kindlicher Freude in die Abwehr verbannten (Tuchel). Auch mit dem Argument, dass es Kimmichs berühmtes Helfersyndrom, alles gleichzeitig machen zu wollen auf dem Platz, etwas lindern kann, dass die Außenbahn seinen Aktionsradius begrenzt. Zur Wahrheit gehört auch: 2020, als Kimmich die Champions League gewann, half er beim Finalturnier in Lissabon ebenfalls in der Abwehr aus.

Skifahren, Schnee, Berge, Fußball Joshua Kimmich auf die Frage, was er mit dem nächsten Länderspiel-Gegner Schweiz verbinde.

„Generell haben wir hier eine andere Grundordnung“, sagte der Antwort-Veteran Kimmich am Dienstag mit Blick auf die Nationalmannschaft unter Trainer Julian Nagelsmann. „Gerade auf der Doppelsechs in den letzten Spielen, als Pavlo (Aleksandar Pavlovic, d. Red.) und Leon (Goretzka) dort gespielt haben.“ In der DFB-Elf rutsche der gelernte Achter Goretzka im Ballbesitz in die Position eines Zehners, argumentierte Kimmich. „Das ist bei uns bei den Bayern schon ein bissl anders.“ Und grundsätzlich gelte: „Egal ob ich auf der Sechs oder rechts hinten spiele, bin ich überzeugt, dass ich meine Qualitäten einbringen kann.“ Das sagt Kimmich immer. Das sagte er schon, als ihn Tuchel zum Rechtsverteidiger machte. Selbstverständlich stimmt das auch – in jenen Momenten, in denen sich Kimmich in einen Spielgestalter verwandelt. Wenn er sich als sogenannter „abkippender“ Rechtsverteidiger leicht nach innen oder hinten zurückfallen lässt – um Überzahl im Spielaufbau zu schaffen.

Als Kimmich am Dienstag angesprochen wurde auf das Quartier, das die Nationalelf während der WM in Winston-Salem, North Carolina, beziehen wird, sagte er einen guten Satz. „Lagerkoller“ könne es in jedem Quartier geben: „Es kommt auf die Truppe an, nicht auf den Standort.“ Was klang wie eine Binse, hat viel zu tun mit dem Loch, vor dem Kimmich stand vor vier Jahren. Kimmich ist nach den Erfahrungen in Russland und Katar Experte für miese Stimmung im Team – selbst wenn diese nie von ihm verursacht wurde. 2018 wurden mehr Zeilen über die sogenannte Fotoaffäre von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan geschrieben als über die Innenverteidigung. Intern balgten sich die Weltmeister von 2014 mit den jungen Kerlen wie Kimmich. Und 2022 bezog die aufgeblasene Kampagne des DFB um die sogenannte „One-Love-Binde“ inklusive „Mund-zu-Mannschaftsbild“ mehr internationale Aufmerksamkeit als seinerzeit Mahatma Gandhis Marsch gegen das britische Salzmonopol in Indien.

Kimmich sehnt sich danach, bei einer WM einfach mal nur Fußball zu spielen. Als Kapitän ist er erstmals für die Stimmung verantwortlich. „Wir sind nicht da für eine Freizeitveranstaltung, sondern um zu performen“, sagte er am Dienstag. Dass er ausgerechnet in Donald Trumps politisch aufgeheizten USA performen muss, ist natürlich auch schon wieder unglücklich.