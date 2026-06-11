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Internationaler FußballOffiziell: José Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück

Zurück an seine alte Wirkungsstätte: José Mourinho (rechts) ist künftig wieder für die sportlichen Geschicke von Real Madrid verantwortlich.
Zurück an seine alte Wirkungsstätte: José Mourinho (rechts) ist künftig wieder für die sportlichen Geschicke von Real Madrid verantwortlich. Armando Franca/AP/dpa

Der Portugiese, der von 2010 bis 2013 bereits Trainer der Königlichen gewesen ist, kommt von Benfica Lissabon und erhält einen Dreijahresvertrag.

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José Mourinho kehrt zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid zurück. Wie die Königlichen mitteilten, erhält der portugiesische Trainer einen Dreijahresvertrag. Sein erstes Training werde er am 13. Juli zum Start der Saisonvorbereitung leiten, hieß es weiter.

Mourinho, der in dieser Saison bei Benfica Lissabon auf der Trainerbank saß, hatte die Madrilenen bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert. Dabei gewann er 2011 den spanischen Pokal und 2012 die Meisterschaft. Benfica hatte den Wechsel des Portugiesen zu Real Madrid zuvor bereits über die Plattform X verkündet. Laut den Portugiesen bezahlen die Königlichen 15 Millionen Euro für Mourinhos Wechsel.

Real-Präsident Florentino Pérez gilt als großer Anhänger von Mourinho, dessen Vertrag bei Benfica noch ein Jahr gelaufen wäre. Der Trainer besaß allerdings eine Ausstiegsklausel. Mit Benfica hatte „The Special One“ in dieser Saison die Meisterschaft verpasst.

Der 63-Jährige folgt in Madrid auf Alvaro Arbeloa, der die Königlichen auch nicht zurück in die Erfolgsspur führen konnte und am Ende ohne Titel blieb. In der Königsklasse war der Hauptstadt-Klub im Viertelfinale an Bayern München gescheitert, in der Meisterschaft hatte man gegen Erzrivale FC Barcelona wieder das Nachsehen. Real war mit dem früheren Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso in die Saison gestartet, nach einem halben Jahr musste Alonso aber wieder gehen. Immer wieder war über Differenzen mit Starspielern wie dem exzentrischen Vinícius Junior berichtet worden.

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